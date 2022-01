Miro Karppanen tähtää normaalimatkoille – hiihtäjälupaus arvioi vahvuudekseen tasaisuuden

Imatran Urheilijoiden Miro Karppanen hurmasi perjantaina Imatran SM-kisojen avauksessa kotiyleisön ja asiantuntijat. Karppanen hiihti pariviestin ankkuriosuuden vahvalla itseluottamuksella ja paimensi Oberstdorfin 2021 MM-kisojen hopeamitalistin Joni Mäen taakseen.

Mäki virittelee kuntoaan vasta kuukauden päässä odottaviin Pekingin talviolympialaisiin, mutta hän on joka tapauksessa Ristomatti Hakolan kanssa karskeimmaksi tiedetty suomalainen kiriässä. Karppanen kaarsi silti pariviestin loppusuoralle säröttömällä itseluottamuksella.

– Ajattelin, että takaa on hankala tulla ohi, jos en ole itse ihan hapoilla. Itselläkin on sen verran hyvä kirikyky, Karppanen kertoi tuoreena Suomen mestarina.

Kysyttäessä Karppanen arvioi hiihtäjänä vahvuudekseen tasaisuuden.

– Minulla mikään ominaisuus ei ole hirveän huono. Toisaalta minulla ei ole mitään erityistä yksittäistä ominaisuutta kuten nopeus tai hapenottokyky, joka olisi erityisen hyvä, Karppanen vastasi.

Normaalimatkojen hiihtäjä

Ehkä sen erityisominaisuuden näkee kauempaa helpommin. Kommentti kirikamppailusta Mäkeä vastaan kertoo jykevästä itseluottamuksesta.

Päättäväisyyttä saattoi aistia siitä, miten rauhallisesti Karppanen otti mestaruutensa. Tavoitteet ovat Imatraa ja tätä kautta kauempana ja Suomen mestaruutta korkeammalla.

– En kerennyt tuuletella, kun piti varmistella, että ylitän maalilinjan ensimmäisenä. Enkä ajatellut maalissa hirveästi mitään. Oli sen verran happoa kehossa, Karppanen selitti rauhallista olemustaan.

– Maalissa mies oli sen verran väsynyt, että oli aika tyhjä fiilis sillä hetkellä. Mutta on tämä itselle iso asia. Ei ehkä näy, mutta sisäisesti tuntuu hyvältä. Tommonen päänahka lämmittää tietenkin mieltä.

Samalla ajatus alkoi jo kieppua seuraavaan päivään. Lauantaina Imatralla hiihdetään 15 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla, ja Karppanen pitää itseään enemmän normaalimatkojen kuin sprinttien hiihtäjänä.

– Kunto on hyvä, joten odotan hyvää hiihtoa. Normaalimatka on kumminkin itselle viikonlopun päämatka, Karppanen kertoi.

– Hyvänä päivänä minulla voi olla mahdollisuudet kuuden kärkeen, jos myös suksi onnistuu.

Opintoputki urheilun rytmissä

Kiteellä varttunut Karppanen, 23, muutti seitsemän vuotta sitten Vuokattiin, missä hän on käynyt urheilulukion ja jatkaa nyt opiskelua Kainuun prikaatin urheilukoulussa suoritetun asepalveluksen jälkeen.

Karppanen opiskelee liikuntateknologian koulutuspuolella Kajaanissa. Urheilijoille räätälöity seitsemän vuoden opintosuunnitelma tähtää korkeakoulututkintoon Kajaanin ammattikorkeakoulun ja maisterin papereihin Jyväskylän yliopiston puolella.

– Se on urheilijoille suunnattu kaksoisurapolku, jota pystyy menemään aika joustavasti urheilun ehdoilla.

Opiskelun voi hoitaa urheilun ehdoilla, ja hiihdossa Karppanen on asettanut itselleen vähitellen tarkentuvat tavoitteet.

– Nyt tavoite on kehittyä kohti kansainvälistä tasoa. Sata lasissa urheillaan ja tavoite on kivuta maailmancupin tasolle, Karppanen ilmoittaa tavalla, josta voi aistia päättäväisen pyrkimyksen pidemmällekin.

Lindholmin esimerkki kannustaa

Karppasella on hyvä esimerkki lähellä. Hän nousi viime kauden jälkeen maastohiihdon B-maajoukkueeseen, josta Remi Lindholm on kehittynyt tällä kaudella toistuvasti maailmancupin pisteille ja tavoittelemaan paikkaa Pekingin olympiajoukkueessa.

Karppanen vahvistaa, että Lindholmin esimerkki on antanut puhtia muulle porukalle.

– B-maajoukkueessa on hyvätasoista porukkaa, kenen kanssa saa treenata. Meillä on ollut porukalla hyviä leirejä, ja Remi on osoittanut, että sieltä pystyy nousemaan A-maajoukkueen tasolle.

Karppanen ei peittele innostustaan Lindholmin onnistumisista.

– Olen treenannut Remin kanssa ja samanikäisenä hiihtänyt hänen kanssaan vuosia kilpaa. Olen kyennyt useasti myös voittamaan hänet, Lindholm kiittelee harjoittelukaverin esimerkkiä.

– Kyllä se kannustaa, kun kaveri viereltä nousee maailmancupin tasolle.

Pasi Rein

STT

