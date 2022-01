MTV: STM pyytää Puolustusvoimia varautumaan tuhansien virka-apuun koronatoimissa

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Puolustusvoimia varautumaan mittavan virka-avun antamiseen koronatoimissa. Asiasta kertoo MTV.

Sen mukaan apua tarvittaisiin koronan testaukseen, jäljittämiseen ja rokotuksiin kunnissa ja sairaanhoitopiireissä.

Ministeriö pyytää Puolustusvoimia varautumaan noin 5 000 ihmisen kahden kuukauden työpanosta vastaavalla avulla.

STM:n pyyntö on osoitettu puolustusministerille, puolustusministeriölle ja Puolustusvoimille.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo MTV:lle saamistaan huolestuneista viesteistä terveydenhuollon kentältä.

– Tehtävää on testaamisessa, jäljityksessä ja rokottamisessa, ja samalla henkilökuntaa sairastuu yhä enemmän. Sote-kentällä tarvitaan nyt pikaisesti apua.

Kiuru arvioi, että ensi viikolla joudutaan pohtimaan jo tehtyjen rajoitustoimien riittävyyttä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kommentoi niin ikään MTV:lle, että kaikki virka-apu annetaan, mihin Puolustusvoimilla on resursseja. Hän kuitenkin toteaa, että välittömästi ei tuhansia varusmiehiä pystytä korona-avuksi irrottamaan.

Kaikkonen arvioi, että Puolustusvoimien henkilökunnan ja reserviläisten mahdollisuuksia auttaa tulee myös selvittää.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilatviittasi tiistai-iltana, että sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä tarvitsee koronan hoitoon monenlaista apua ja että ministeriön varautumispyyntö Puolustusvoimille virka-avusta antaa kunnille mahdollisuuden sitä pyytää.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/stm-pyytaa-virka-apua-puolustusvoimille-koronan-taltuttamiseksi-tuhansia-ihmisia-auttamaan-rokotuksissa-jaljityksessa-ja-testauksessa/8326298#gs.krhxe9

https://twitter.com/KirsiVarhila/status/1478414419130474496

STT

