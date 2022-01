Nadal metsästää ennätyksellistä finaalivoittoa tänään Australian avoimissa – ”En ollut varma, pystynkö palaamaan kiertueelle”

Espanjalaistähti Rafael Nadalista saattaa tulla tänään tenniksen ennätysmies, kun hän kohtaa Australian avointen miesten kaksinpelifinaalissa venäläisen Daniil Medvedevin. Nadal on kirjannut tilastoihinsa grand slam -turnausten ykkössijan 20 kertaa, ja samassa määrässä ovat Serbian Novak Djokovic sekä Sveitsin Roger Federer.

Mikäli Nadal vie Australian avoimet nimiinsä, hänestä tulee eniten grand slam -turnausvoittoja napannut pelaaja.

Helpolla Nadal tuskin pääsee turnauksessa toiseksi sijoitettua Medvedeviä vastaan. Venäläisen turnaus ei tosin ole ollut pelkkää ylivoimaa, sillä finaalipaikka on auennut useamman pitkän ja tasaisen taistelun jälkeen.

Medvedevillä on kokemusta grand slam -turnausten finaaleista ja niissä voittamisesta. Hän on pelannut kahdesti Yhdysvaltain avointen finaalissa ja kerran aiemmin Australian avointen finaalissa. Medvedev voitti Yhdysvaltain avoimet 2021 kukistettuaan finaalissa Djokovicin.

Djokovic ja Federer ovat olleet poissa tämän vuoden Australian avoimista. Djokovicin yritys pelata nostatti suuren kohun, kun rokottamaton serbialainen pyrki Australiaan erivapaudella, mutta lakitaiston jälkeen häneltä evättiin viisumi. Federer on puolestaan loukkaantunut.

”Keskityn vain tekemään oman työni”

Turnauksessa kuudenneksi sijoitetun Nadalin tammikuu on ollut vakuuttava, sillä hän on aloittanut kautensa kymmenellä voitolla. Mikäli Nadal voittaa tämän päivän finaalin, hänestä tulee vasta neljäs miespelaaja, joka on vienyt kaikki grand slam -turnaukset vähintään kahdesti nimiinsä. Nadal on voittanut Australian avoimet kerran, Ranskan avoimet peräti 13 kertaa, Wimbledonin kahdesti ja Yhdysvaltain avoimet neljästi.

– Kaikkien näiden tilastojen sijaan minulle merkitsee enemmän olla vielä kerran Australian avointen finaalissa. Vastassani on koko turnauksen pahin vastustajani, Nadal sanoi Medvedevistä AFP:n mukaan.

Venäläinen sanoi suoraan, että olisi tyytyväinen pystyessään tekemään Nadalille saman kuin Djokovicille aiemmin. Medvedevin kahdesta grand slam -turnauksen finaalitappiosta toinen tuli Nadalille ja toinen Djokovicille.

– Keskityn vain tekemään oman työni. Tietysti tiedän, mitä on käsillä. Tiedän, mitä Rafa tavoittelee, ja tiesin, mitä Novak tavoitteli, Medvedev sanoi.

Komea nousu vaikeuksien jälkeen

Vaikka Nadal häviäisi finaalin, hän voi olla turnaukseensa tyytyväinen. Nadalilla on takanaan paha jalkavamma ja koronaviruksen aiheuttama tauti, joista hän on toipunut.

– Puolitoista kuukautta sitten en ollut varma, pystynkö palaamaan kiertueelle. Joten tässä olen, ja kiitos siitä elämälle, Nadal sanoi.

Nadalin ja Medvedevin ottelun on määrä alkaa Melbournessa Suomen aikaa kello 10.30.

Australian avointen päätöspäivänä pelataan myös naisten nelinpelin loppuottelu, jossa Tshekin Barbora Krejcikova ja Katerina Siniakova kohtaavat Kazakstanin Anna Danilinan ja Brasilian Beatriz Haddad Maian. Nelinpelin finaali alkaa Suomen aikaa kello 6 aamulla.

Tapio Keskitalo

STT

Kuvat: