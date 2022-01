USA Nato-Venäjä-kokouksessa: jokaisella maalla on oikeus valita tiensä

Yhdysvaltain apulaisulkoministerin Wendy Shermanin mukaan jokaisella maalla on itsenäinen oikeus valita oma turvallisuuspoliittinen tiensä. Sherman tviittasi toistaneensa tämän kansainvälisen järjestelmän ja Euroopan turvallisuuden perusperiaatteen Naton ja Venäjän neuvoston kokouksessa Brysselissä tänään.

Shermanin kommentti on ristiriidassa Venäjän vaatimuksen kanssa, jonka mukaan Naton pitäisi käytännössä luopua avoimien ovien politiikastaan. Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin on määrä kertoa pian päivän keskustelujen tuloksista.

STT

