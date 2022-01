Naton pääsihteerin mukaan konfliktin riski Ukrainan rajalla on todellinen

Ukrainan rajalla konfliktin riski on todellinen, sanoi sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg tiedotustilaisuudessa perjantaina. Venäjän aggressiiviset toimet horjuttavat hänen mukaansa turvallisuustilannetta Euroopassa.

Stoltenberg sanoi, että Nato on sitoutunut kaksivaiheiseen lähestymistapaan Venäjän suhteen.

– Voimakas pelotevaikutus ja puolustus yhdistettynä mielekkääseen dialogiin.

Stoltenbergin mukaan on positiivinen merkki, että Venäjä on nyt valmis tulemaan neuvottelupöytään keskusteluja varten, koska jännitteet ovat korkealla. Dialogi on tällöin jopa tärkeämpää, hän lisäsi.

Ennen tiedotustilaisuutta Nato-maiden ulkoministerit pitivät videoneuvottelun.

Maanantaina Yhdysvaltain ja Venäjän korkean tason edustajat keskustelevat Genevessä turvallisuustilanteesta. Keskiviikkona Ukrainan tilanteesta neuvotellaan Nato-Venäjä-neuvoston voimin, ja torstaina Venäjän ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin edustajien on määrä tavata.

Näiden neuvottelujen täytyy Stoltenbergin mukaan pohjautua Euroopan turvallisuuden ydinperiaatteisiin ja Ukrainan konsultointiin.

– Me konsultoimme tiiviisti myös muita keskeisiä kumppaneitamme, kuten Georgiaa, Moldovaa, Suomea ja Ruotsia sekä Euroopan unionia, Stoltenberg sanoi.

Naton ovet pysyvät auki

Naton ulkoministerit sanoivat Nato-maiden seisovan Ukrainan rinnalla ja tukevan täysin Ukrainan suvereeniutta ja alueellista koskemattomuutta. Samoin ministerit toivat julki kantansa, jonka mukaan kaikilla mailla on oikeus valita oma tiensä ja liittolaisensa.

Tiedotustilaisuudessa Stoltenberg sanoi, että Suomi ja Ruotsi ovat Naton läheisiä kumppaneita ja että läheinen yhteistyö on hyväksi Suomelle ja Ruotsille, mutta myös Natolle.

Naton ovet pysyvät auki, mutta sotilasliitossa kuitenkin korostetaan, että kyse on Suomen ja Ruotsin päätöksestä joko liittyä tai olla liittymättä Natoon, Stoltenberg sanoi.

Ennen perjantain kokousta Stoltenberg keskusteli presidentti Sauli Niinistön ja Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin kanssa.

Niinistö keskusteli perjantaina myös Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören kanssa vallitsevasta turvallisuustilanteesta. Keskustelu käytiin Stören aloitteesta, kerrottiin presidentin kanslian nettisivulla.

