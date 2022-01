Natura etenee Teijon ylängöllä Perniössä – ”Ei tämä kauhean kivalta tunnu, ryöstöltä pikemminkin”

Teijon kansallispuiston raja on lähellä. Jossain ronkkuu korppi. Perniöläinen Antti Lindstedt seisoo keskellä puustoista suoaluetta ja levittelee käsiään.

– Taidan olla niitä viimeisiä yksityisiä maanomistajia, jotka eivät ole vielä luopuneet Natura-alueistaan.

Skoilan tilan isäntä ei katso hyvällä, että valtio aikoo viimein suojella reilun kymmenen hehtaarin suon, joka on ollut toimenpidekiellossa jo neljännesvuosisadan.

– Suo on ojitettu aikoinaan kolmeen kertaan, ja siellä kasvaa kunnon tukkimetsää, jota on hoidettu luontoarvoja kunnioittaen. Kolmensadan metrin päässä on yli 3 000 hehtaaria suojeltua kansallispuistoa. Miksi yksityiseltä pitää saada tällainen alue keskeltä tilan talousmetsiä, Lindstedt ihmettelee.

Antti Lindstedt sai Varsinais-Suomen ely-keskukselta postia marraskuussa. Siinä kerrottiin, että ely-keskus tekee talven aikana maastokäynnit Teijon ylängöksi nimetyn alueen Natura-kohteissa.

”Tarkoituksena on saattaa loppuun Natura 2000 -verkostoon kuuluvien kohteiden toteutus”, kirjeessä luki.

Se tarkoittaa, että Naturaan valituista kohteista perustetaan luonnonsuojelulain mukaisia suojelualueita. Teijon ylängön Natura-alueen suojeluperusteissa on mainittu erityisesti puustoiset suot ja lähteet ja lähdesuot.

Lindstedtin suo on valikoitunut Naturaan heti suojeluohjelman alussa vuonna 1997. Skoilan sukutilaa piti vielä tuolloin Antti Lindstedtin isä. Pojan mukaan silloiset suojelun perusteet ovat jääneet hänelle epäselviksi.

Jotakin olisi varmasti selvinnyt toissa viikolla, kun ely-keskuksen ylitarkastajan piti tulla käymään. Suoretki kuitenkin peruuntui; uusi maastokäynti on sovittu ensi viikolle.

– Ei tämä kauhean kivalta tunnu, ryöstöltä pikemminkin, kun tullaan sanomaan, että otamme tämän palan. Alueella ei ole mitään sellaista, mitä ei olisi jo metsälaissa suojeltu hakkuilta, Lindstedt sanoo.

Hän toki tietää, että takana on valtioneuvoston päätös ja EU-lainsäädäntö, mutta silti.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on 25 vuoden aikana suojeltu 69 000 hehtaaria vettä, maata ja rantoja, jotka kuuluvat Euroopan unionin Natura 2000 -verkostoon. Suojeluohjelman piti alunperin olla valmis jo vuonna 2007, mutta Lounais-Suomessa toteutusta odottaa yhä 2 300 hehtaaria.

– Kohteita on paljon, ja maanomistus sirpaleista. Työ on sama on kohde sitten pieni tai iso. Edessä on vielä vuosien työsarka, ylitarkastaja Teija Jokinen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta sanoo.

Viimeisenä keinona valtio lunastaa alueita pakolla, jos maanomistaja ei taivu suojelemaan maitaan vapaaehtoisesti. Pakkolunastuksia on Varsinais-Suomessa jo saatu päätökseen. Uusia lunastustoimituksia on vireillä ja seuraavia valmistellaan.

Lunastusluvat myöntää hakemuksesta ympäristöministeriö.

– On maanomistajien, ympäristöhallinnon ja luonnonsuojelun etu, että viivästynyt toteutus saataisiin päätökseen sopimalla korvauksesta ja rauhoitusmääräyksistä vapaaehtoisesti, Jokinen korostaa.

Naturan pitkittymiseen on monta syytä. Ympäristöpuolella on vuosien aikana ollut välillä pulaa määrärahoista, välillä työntekijöistä. Vähimmillään koko Lounais-Suomessa oli vain yksi ostoneuvottelija. Tällä hetkellä heitä on ely-keskuksessa viisi.

Syytä on myös maanomistajissa, joiden kanssa neuvottelut eivät etene.

– Minkäs teet, kun ostaja ostaisi, mutta myyjä ei myy. Aikaa kuluu, muuan kokenut ylitarkastaja toteaa.

Janne Hesson mukaan vastustus on viime aikoina ollut suurinta Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.

– Reiluinta olisi, että asiat olisi sovittu jo aikoja sitten. Onhan se ikävä tilanne maanomistajallekin olla epätietoisuudessa, kun alueella ei voi tehdä mitään eikä siitä ole myöskään saanut mitään korvausta.

Talvinen suo kurkottaa Vähäjärven rannasta kohti länsiluodetta ja Teijon kansallispuistoa. Maisema on Antti Lindstedtille mieluinen, tuttu jo lapsuudesta.

– Ymmärrys yksityisihmisen omistusoikeuteen alkaa hiipua. Jos toinen ei halua myydä, miksi hänen olisi pakko myydä?

Ely-keskus oli Lindstedtiin yhteydessä edellisen kerran seitsemän vuotta sitten, mutta silloin suojelu ei edennyt. Nyt Lindstedt kokee, että uhkana on pakkolunastus. Hän ei näe suojelulle järkevää syytä, mutta on valmis neuvottelemaan.

– Tilakokonaisuuden pitää pysyä yhtenäisenä. Siksi pyrin ilman muuta siihen, että maapohja säilyy minulla.

Siinä tapauksessa valtio maksaisi puustosta verottoman korvauksen. Yksityisestä luonnonsuojelualueesta ei tarvitse maksaa myöskään kiinteistöveroa.

Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonia on ottanut myös yhteyttä. Lindstedtille tarjottiin mahdollisuutta osallistua pienvesihankkeeseen, jossa ojitetun suon lähteitä ja mahdollisesti koko aluetta kunnostettaisiin.

– Veden pinta nousee ja nopeuttaa puiden lahoamista. Metsien tuhohyönteiset ja sienitaudit leviävät helposti suota ympäröivän talousmetsän puolelle, Antti Lindstedt toteaa.

Lindstedt lupautui olemaan hankkeessa mukana, koska suosta tulee luonnonsuojelualue ennemmin tai myöhemmin. Skoilan isännän mielestä nekin verorahat voisi tosin ennemmin käyttää vaikka lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi.