Kaksi kuoli kolarissa Konginkankaalla – Nelostie poikki, poliisi ohjaa liikennettä

Kaksi ihmistä on kuollut ja neljä joutunut sairaalaan, kun rekka ja kolme henkilöautoa kolaroivat Nelostiellä Äänekosken Konginkankaalla, kertoo Sisä-Suomen poliisi.

Poliisin mukaan onnettomuudessa kuoli kaksi Etelä-Suomesta kotoisin olevaa miestä. Neljä muuta ihmistä on kuljetettu Jyväskylän keskussairaalaan.

Hälytys onnettomuudesta tuli puoli yhden jälkeen iltapäivällä.

Nelostie on suljettu onnettomuuden takia liikenteeltä, ja paikalla on käytössä kiertotie. Kiertotie on pelastuslaitoksen mukaan käytössä useamman tunnin ajan.

STT

Kuvat: