Netflixin uusien tilaajien määrä jäi hieman ennusteesta ja osake sukelsi jälkipörssissä

Suoratoistopalvelu Netflixin uusien tilaajien määrä jäi viime vuoden loka-joulukuussa hieman yhtiön omasta ennusteesta. Netflix ilmoittaa sijoittajakirjeessään, että se sai 8,28 miljoonaa uutta tilaajaa, mikä nosti tilaajien määrän 221,8 miljoonaan.

Valtaosa viime vuoden lopulla saaduista uusista tilauksista tehtiin yhtiön mukaan Pohjois-Amerikan ulkopuolelta.

Netflixin ennuste tammi-maaliskuun käyttäjämäärän kasvusta jäi vuorostaan matalaksi. Alkuvuodelta yhtiö odottaa kahta ja puolta miljoonaa uutta tilaajaa. Viime vuonna samaan aikaan uusia tilaajia tuli liki 4 miljoonaa.

Päättyneellä neljänneksellä yhtiön tulos oli 607 miljoonaa dollaria. Vuotta aiemmin vastaava summa oli 542 miljoonaa dollaria.

Liikevaihto loka-joulukuussa vuonna 2021 kasvoi edeltävän vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 16 prosenttia ollen 7,7 miljardia dollaria.

Yhtiön osake tippui jälkipörssissä tuloksen julkistamisen jälkeen liki 20 prosenttia.

Kilpailu kovenee entisestään

Vaikka uusien tilaajien määrä jäi odotuksien alle, kokee yhtiö pitävänsä pintansa kovia kilpailijoitaan vastaan. Netflixin mukaan kilpailijoilla on hienoinen vaikutus yhtiön marginaaliseen kasvuun.

Suoratoistomarkkinoilla Netflixin kanssa tilaajista kilpailevat muun muassa HBO Max, Disney+ ja Apple TV+, jotka toimivat myös Suomessa.

Parrot Analytics -analytiikkayrityksen mukaan kilpailijat vievät kuitenkin ison siivun Netflixin liiketoiminnasta ja edellä mainittu kolmikko on ollut tässä isossa roolissa.

– Maailman johtava suoratoistopalvelu kohtaa kovempaa kilpailua kuin koskaan aiemmin, analyytikot arvioivat vuoden 2022 näkymiä.

Analyytikko Rob Enderle on samoilla linjoilla ja arvioi, että Netflixin tulee olemaan entistäkin vaikeampi erottua joukosta ja saada houkuteltua uusia tilaajia. Enderle alleviivaa isoilla televisioyhtiöilläkin olevan jo omat suoratoistopalvelunsa.

– Kun ihmisillä ei ole varaa polttoaineeseen tai elintarvikkeisiin, on heidän vaikea oikeuttaa taas yhtä suoratoistopalvelua, Enderle lisäsi.

Pandemia viivästytti tuotantoja

Samaan aikaan Netflixin kustannukset jatkavat kasvuaan, kun yhtiö syytää rahaa muun muassa sarjoihin ja markkinointiin. Yhtiö alleviivaa sijoittajakirjeessään myös elokuvien merkitystä ja kertoo elokuvapuolella otetun mittavia askelia eteenpäin edellisellä neljänneksellä.

Useat tuotannot ovat sakanneet koronaviruspandemian vuoksi, mutta Netflix on pikkuhiljaa lisännyt taas alkuperäissarjojen julkaisemista. Pandemia-aikana suoratoistopalvelun menestyssarjoja ovat olleet muun muassa espanjalainen Rahapaja ja eteläkorealainen Squid Game.

Esimerkiksi Squid Gamen oli nähnyt jo kuukausi julkaisunsa jälkeen yli 142 miljoonaa tilaajaa. Netflix vahvisti, että toinen kausi on tuloillaan, mutta ei antanut tarkempaa aikaa sen julkaisulle.

