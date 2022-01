New York Rangers kaatoi hallitsevan liigamestarin ottelun venähdettyä voittolaukauskisaan

Jääkiekon NHL:ssä hallitseva liigamestari Tampa Bay Lightning kaatui New York Rangersin käsittelyssä voittolaukauskisaan venähtäneessä ottelussa.

Ottelun kovin maalintekijä oli Rangersin Barclay Goodrow kahdella maalillaan. Goodrow onnistui ensiksi toisen erän jälkimmäisellä puoliskolla. Päätöserässä hän vei seuransa 3-2-johtoon, mutta Tampan Corey Perry tasoitti tilanteen kun varsinaista peliaikaa oli jäljellä enää noin kaksi minuuttia.

Voittolaukauskisassa ainoan maalin teki Rangers-hyökkääjä Mika Zibanejad. New Yorkin riveistä laukomassa oli myös suomalaisvahvistus Kaapo Kakko, mutta kotijoukkueen veskari Brian Elliot torjui suomalaislaukauksen.

Kakko lähti kaukalosta vailla tehopisteitä. Ottelun toisesta erästä hänelle kirposi kaksiminuuttinen estämisestä. Kakko oli jäällä kaikkiaan vajaat 17 ja puoli minuuttia.

Maalein 4-3 päättynyt ottelu oli Tampalle toinen peräjälkeen ilman voittoa.

Ovetshkinin perättäiset maalit siivittivät Washingtonin voittoon

Vierasjoukkue vei pidemmän korren myös Michiganissa, kun Detroit Red Wings hävisi isännöimälleen Washington Capitalsille. Maalittoman avauserän jälkeen kotijoukkueen Pius Suter avasi ottelun maalitilin, kun toista erää oli pelattu vajaat kaksi minuuttia. Tilanne tasoittui kuitenkin jo saman erän loppupuoliskolla.

Päätöserän lopulla Washingtonin venäläishyökkääjä Aleksandr Ovetshkin takoi kaksi maalia, jotka siivittivät joukkueen 3-1-voittoon.

Voitto oli Washingtonille toinen perättäinen.

Nevadassa kotijoukkue Vegas Golden Knights puolestaan otti 3-1-kotivoiton Anaheim Ducksista. Kalifornialaisseura teki ainokaisen maalinsa, kun ottelua oli jäljellä enää toistakymmentä sekuntia.

Ryan Getzlafin viimeisen minuutin onnistuminen ei kuitenkaan riittänyt, sillä lasvegasilaiset olivat ehtineet laukoa kaksi maalia jo ensimmäisessä erässä ja kasvattaneet tämän jälkeen johtoaan vielä toisessa erässä.

Vegas otti toisen voittonsa peräjälkeen. Anaheimille ottelu oli kolmas perättäinen ilman voittoa.

Kuokkanen iski kauden näyttävimmän maalinsa

New Jersey Devils otti perjantaina kotivoiton, vaikka se oli Edmonton Oilersia vastaan tiukassa. Ottelua varsinaisella peliajalla neljästi johtanut New Jersey oli jo tappion partaalla, mutta pelastautui kahdesti osuneen Jack Hughesin jatkoaikamaalilla 6-5-voittoon.

Voitto oli Devilsille toinen peräkkäin.

Kailer Yamamoto teki takaa rinnalle nousseelle Edmontonille ennen kolmannen erän puoliväliä 5-4-maalin, mutta valkovenäläishyökkääjä Jegor Sharangovitsh tasoitti 32 sekuntia ennen loppua. New Jersey haki tuolloin tasoitusta ilman maalivahtia.

Hyökkääjä Janne Kuokkanen teki kolmannessa erässä kauden näyttävimmän maalinsa laukomalla oikeaan yläristikkoon Devilsille 4-3-johdon.

Arttu Mäkelä, Reima Rautiainen

STT

