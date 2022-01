Niinistö ja Putin puhuivat puhelimessa – Niinistö toi esiin Suomen itsemääräämisoikeuden turvallisuuspolitiikassa

Presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat käyneet tänään pitkän ja perusteellisen puhelinkeskustelun, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Keskustelu käytiin Suomen aloitteesta.

Presidentit keskustelivat tiedotteen mukaan geopolitiikasta, mukaan lukien Euroopan turvallisuudesta ja Ukrainan tilanteesta. Niinistö toi keskustelussa esiin, että Suomi käyttää täyttä itsemääräämisoikeutta turvallisuuspolitiikastaan.

Niinistö esitti Putinille vakavan huolensa tilanteesta ja painotti rauhan säilyttämisen välttämättömyyttä Euroopassa. Keskustelussa korostui tarve löytää ratkaisuja käynnissä olevan dialogin kautta.

Niinistö puhui aiemmin tällä viikolla puhelimessa Euroopan turvallisuudesta Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa. Tuo puhelu käytiin Yhdysvaltain aloitteesta.

Suomen itsemääräämisoikeus on puhuttanut viime viikkoina, kun Venäjä on esittänyt Natolle vaatimuksen olla enää laajentumatta itään. Tämän on tulkittu koskevan myös Suomea, ja Naton avointen ovien politiikan päättyminen kaventaisi Suomen mahdollisuutta päättää omista turvallisuusratkaisuistaan. Toisaalta Venäjä on myös sanonut kunnioittavansa Suomen suvereniteettia.

Niinistö toi myös uudenvuodenpuheessaan esiin sen, että Suomi päättää itse mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) on todennut, että Suomi päättää turvallisuuspolitiikastaan itse.

Presidentit Niinistö ja Putin noteerasivat perjantaisessa puhelussaan myös Suomen ja Venäjän valtiosopimuksen kolmekymmenvuotispäivän, joka oli eilen. Valtiosopimus korvasi tammikuussa 1992 YYA-sopimuksen Neuvostoliiton hajottua.

Anssi Rulamo

STT

Kuvat: