Niinistö keskusteli Naton pääsihteerin kanssa

Presidentti Sauli Niinistö on keskustellut Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa. Puhelu käytiin Stoltenbergin aloitteesta, kerrotaan presidentin kanslian tiedotteessa.

Stoltenberg kertoi Naton näkemyksistä ajankohtaisesta tilanteesta ja sanoi Naton pitävän tärkeänä, että Venäjä liennyttää jännitteitä Ukrainan rajoilla.

Niinistö totesi vuoropuhelun olevan ainoa tie eteenpäin. Niinistö piti tärkeänä, että Nato pitää kumppaninsa ajan tasalla myös jatkossa.

Niinistö ilmaisi samalla arvostuksensa Suomen Nato-kumppanuutta kohtaan. Stoltenberg vahvisti vuorostaan Naton olevan edelleen sitoutunut avoimien ovien politiikkaan.

Stoltenberg kirjoitti Twitterissä keskustelleensa Ukrainan tilanteesta ja Euroopan turvallisuudesta myös Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin kanssa. Stoltenberg kirjoitti Ruotsin olevan Natolle arvostettu kumppani ja sotilasliiton tukevan edelleen jokaisen maan oikeutta vapaasti valita turvallisuusjärjestelynsä.

Naton ulkoministerit pitävät perjantaina ylimääräisen videokokouksen, jossa on tarkoitus keskustella Venäjän joukkojen kerääntymisestä Ukrainan rajojen tuntumaan. Kokous alkaa kello 15 Suomen aikaa, ja Stoltenbergin on tarkoitus pitää lehdistötilaisuus sen annista vielä myöhemmin illalla.

https://www.presidentti.fi/uutinen/presidentti-niinisto-keskusteli-naton-paasihteeri-jens-stoltenbergin-kanssa/

https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1479375914161029120

STT

Kuvat: