Noin 30 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä saanut kolme koronarokotetta

Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa saanut nyt noin 30 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sunnuntaina. Kolmannen rokoteannoksen on saanut runsaat 1,4 miljoonaa ihmistä.

Kaksi rokoteannosta on puolestaan saanut noin 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä eli reilut 4,1 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen rokotteen on saanut 88 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ainakin kerran rokotteen saaneita on reilut 4,3 miljoonaa ihmistä.

Rokotuksia laajennettiin joulukuun loppupuolella myös lapsiin viidestä ikävuodesta alkaen. Perheet voivat halutessaan hankkia rokotuksen 5-11-vuotiaille.

Viikonlopun uusien koronatartuntojen määrän THL raportoi maanantaina.

STT

Kuvat: