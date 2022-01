Norja vaihtoi olympiahiihtäjää koronatartunnan takia – virus livahti myös Ruotsin hiihtomaajoukkueeseen

Sivulatuja tällä kaudella hiihtänyt Ragnhild Haga nousee varahiihtäjän paikalta Norjan olympiajoukkueeseen ja korvaa koronaviruseristyksessä Italiassa riutuvan Anne Kjersti Kalvån. Norjan hiihtoliitto kertoi asiasta tiedotteella lauantaiaamuna.

– Norjan naisten joukkueen tartuntojen takia meidän on turvattava riittävästi urheilijoita kisamatkoille, tiedotteessa muotoiltiin.

Kolmekymppinen Haga on hiihtänyt tällä kaudella parhaimmillaan kymmenenneksi Lillehammerin vapaan kympillä. Hän sivakoi Pyeongchangin olympialaisissa 2018 vapaan kympin olympiavoittajaksi ja oli mukana myös voitokkaassa 4×5 kilometrin viestijoukkueessa.

Kalvån lisäksi Italian Seiser Almissa eristyksestä vapautumista odottaa myös Heidi Weng, mutta hänen tilanteestaan Norjan hiihtoliitolla ei ollut uutta kerrottavaa. Kalvån tavoin myös Weng on antanut positiivisen tuloksen koronavirustestissä Italiassa. Norjan hiihtoliitto toivoo, että Weng ehtisi kisakuntoon ja mukaan Pekingiin joillekin matkoille.

Naisten olympiakisaurakka käynnistyy 5. helmikuuta, jolloin hiihdetään 15 kilometrin yhdistelmäkilpailu. Kilpailumuodossa lykitään ensin 7,5 kilometriä perinteisellä ja sitten sivakoidaan 7,5 kilometriä vapaalla.

Kuusi negatiivista testitulosta antaneella Johanssonilla todettiin tartunta

Ruotsalaishiihtäjä Leo Johansson on antanut positiivisen koronavirustestituloksen. Ruotsin olympiakomitean tiedotteen mukaan 22-vuotias Johansson antoi positiivisen testituloksen Kiinassa, mihin hän matkusti valmistautumaan Pekingin olympialaisiin.

Korona tavoitti Johanssonin jo ennen Italiaan suuntautunutta harjoitusleiriä muutama viikko sitten. Hän hoiti olympialeireilyn kotimaassaan erillään maajoukkueesta. Ennen Kiinaan matkustamista hän antoi kuusi negatiivista PCR-testitulosta ja todisti olevansa matkustuskelpoinen, mutta pöpö tavoitti Johanssonin uudestaan ja paljasti tartunnan määränpäässä tehdyssä testissä.

Johansson on hiihtänyt tällä kaudella maailmancupia Rukalla, Lillehammerissa ja Davosissa ja sijoittunut parhaimmillaan 13:nneksi Rukan 15 kilometrin vapaan takaa-ajokilpailussa.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: