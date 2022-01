Nuorten lasten koronarokotukset käyntiin – osa paikkakunnista antaa joukkorokotuksia kouluissa, osa rokottaa ajanvarauksella terveyskeskuksissa

Koronarokotukset ulotetaan Suomessa nyt myös nuorempiin lapsiin. Ikäluokassa 5-11-vuotiaat rokotukset ovat pääosin juuri alkamassa, vaikka joillakin paikkakunnilla osa pikkuväestä sai ykköspiikin jo ennen vuodenvaihdetta.

– Tälle ikäryhmälle annettavassa koronarokotteessa on vähemmän tehoavaa ainetta (rna:ta). Tätä ainetta on kolmasosa määrästä, mitä sitä on 12 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien rokotteessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

Kunnat päättävät, miten lasten rokotukset käytännössä järjestetään.

Kolmen suuren kaupungin antamat tiedot lasten rokottamisesta kertovat, että paikkakuntien välillä on tässä tuntuvia eroja. Osa kunnista antaa lähinnä joukkorokotuksia kouluissa, osa taas rokottaa ajanvarauksella terveyskeskuksissa tai esimerkiksi neuvoloissa.

Riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotusten lisäksi THL on suositellut mahdollisuutta koronarokotukseen perusterveille 5-11-vuotiaille.

– Julkisuudessa on ollut epäselvyyttä siitä, mitä mahdollisuuden tarjoaminen tarkoittaa. On saatettu tulkita, että rokotuksia ei suositeltaisi perusterveille lapsille lainkaan. Tämä on väärinymmärrys. Lapsille annettu rokotussuositus ei ole yhtä vahva kuin 12 vuotta täyttäneille, koska vakavan koronataudin riski on 5-11-vuotiailla hyvin pieni, täsmensi THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa perjantaina.

Rokotuksen saanee yli 300 000 lasta

Kontio kertoi STT:lle, että 5-11-vuotiaille suunniteltuja koronarokotteita oli tullut perjantaihin mennessä Suomeen noin 300 000 annosta. Suomeen saadaan vielä ensi viikolla 60 000 annosta Pfizer-Biontechin 5-11-vuotiaille valmistettua rokotetta.

– THL:n arvio on, että 5-11-vuotiaiden rokotuskattavuus asettuisi jonnekin 75 prosentin tietämille. Rokotetuksi tulisi siis noin 315 000 lasta.

Kontion mukaan suuressa osassa Suomen kuntia on varauduttu siihen, että lapset rokotetaan osaksi kouluissa.

– Tarkoitus on rokottaa keskitetysti niin, että kaikissa kouluissa rokotuksia ei anneta.

Esimerkiksi Turussa kuitenkin annetaan koronapiikkejä lapsille opiskeluterveydenhuollon tiloissa ja neuvoloissa.

– Täällä nuorten lasten ryhmälle on annettu rokotuksia sekä ajanvarauksella että ilman ajanvarausta, arkisin ja viikonloppuisin ja myös iltaisin. Näistä perheillä on mahdollista valita, mikä sopii heille parhaiten, kertoo Turun kaupungin tartuntatautilääkäri, ylilääkäri Jutta Peltoniemi.

Kysytäänkö lapsen omaa suostumusta?

Helsingissä sitä vastoin on toiveena, että nuorten lasten koronarokotukset otetaan pääosin kouluissa.

– Ykkös- ja kakkosluokkalaisten huoltajat pääsevät mukaan kouluilla annettavaan rokotukseen. Jos sitä ylempien luokkien lapset ovat tulossa rokotukseen huoltajiensa kanssa, tai lapsi on jostain syystä poissa koulusta rokotuspäivinä, hän voi saada rokotteen myöhemmin ajanvarauksella myöhemmin perhekeskuksesta, evästää Helsingin kouluterveydenhuollon päällikkö Tuula Salmivaara-Pesonen.

Tampereella rokotetaan tätä lasten ikäryhmää keskitetyssä rokoteyksikössä sekä kolmessa koulussa, Helsingistä poiketen kouluissa ajanvarauksella.

– Vanhempien suostumus rokotukseen saadaan Tampereella jo sitä kautta, että he varaavat ajan lapsensa rokotukseen ja tuovat tämän paikalle. Mutta jos lapsi tulisi paikalle rokotukseen ilman vanhempiaan, silloin hänellä täytyy olla mukana vanhemmilta lupalappu, sanoo Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden hoitotyön päällikkö Leena Vekara.

Onko Suomessa annettu suositusta siitä, minkä ikäisiltä lapsilta kysytään omaa suostumusta rokotteen ottamiseen?

– Tähän ei ole annettu suositusta. Terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat, onko lapsi kypsä tekemään valintaa rokottamisesta itse, kertoo THL:n Kontio.

Soraäänet olleet harvinaisia

STT:n haastattelemat kaupunkien edustajat kertovat, että lasten vanhemmilta tullut palaute 5-11-vuotiaiden rokottamisesta on ollut valtaosin tai jopa kauttaaltaan myönteistä.

– Lähinnä on tullut palautetta ja kysymyksiä siitä, että kuinka pian lapsi pääsee saamaan rokotteen. Yleisesti on oltu tyytyväisiä siitä, että rokotukset tehdään Tampereella vanhemman suostumuksella ja ajanvarauksella, ei joukkorokotuksina, Vekara sanoo.

Myös Helsingissä ja Turussa on Peltoniemen ja Salmivaara-Pesosen mukaan jo odotettu perheissä lasten koronarokotuksia.

Suomessa tuli tietoon äskettäin yksi lapsen koronaan liittyvä kuolema.

– On mahdollista, että tuo surullinen tapaus lisää vanhempien kiinnostusta lastensa rokottamiseen. Tällaiset tapaukset pysäyttävät miettimään, sanoo Kontio.

Pertti Mattila

STT

