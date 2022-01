OAJ kannattaa ministeriön ehdotusta etäopetukseen siirtymisestä ja vaatii pikaista päätöstä

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kannattaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ehdotusta aloittaa lukuvuosi etäopiskeluna.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi Ylelle keskiviikkona, että STM ehdottaa koulujen kevätlukukauden aloittamista etäopetuksella.

OAJ:n mukaan myös luokat 1-3 ja erityisopetus olisi otettava etäopiskelun piiriin.

– Väistämättä koulujen lukuvuoden aloituksen jälkeen tautitilanne pahenee, mikä uhkaa jo kansakunnan huoltovarmuutta, kun opettajat sairastavat kotona ja vanhemmat hoitavat sairastuneita lapsiaan, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tiedotteessa.

OAJ:n mukaan päätös tulisi tehdä nopeasti

Luukkaisen mukaan etäopetuksen aikana on huolehdittava toimista, joiden avulla paluu lähiopetukseen tapahtuu aikanaan turvallisesti.

– Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että jokainen opetushenkilöstöön kuuluva on halutessaan saanut kolmannen rokotteen ja lasten rokottaminen on massiivisesti edennyt, Luukkainen sanoo.

Lisäksi OAJ vaatii, että työnantajien on tarjottava kaikille halukkaille FFP2-tason maskeja ja kotitestejä. Luukkaisen mukaan päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten työntekijöillä sekä lapsilla ja nuorilla on oltava käytössään kotitestimahdollisuus.

OAJ:n mielestä päätös etäopetukseen siirtymisestä on tehtävä mahdollisimman nopeasti, jotta rehtorit ja opettajat pääsevät organisoimaan ja tiedottamaan asiasta. Päätös tulisi siksi tehdä viimeistään perjantaiaamuna.

Mahdollinen etäopetus alkaisi heti joululoman jälkeen

STM:n Varhila ei halunnut Ylen haastattelussa täsmentää, kauanko mahdollinen etäkoulujakso kestäisi. Etäopetukseen pitäisi kuitenkin siirtyä heti joululoman jälkeen.

Koulujen kevätlukukausi alkaa monella paikkakunnalla ensi maanantaina.

Varhilan mukaan mahdollisesta etäkouluun siirtymisestä päättää koronaministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Hän ratkaisee, kokoontuuko ryhmä jo perjantaina vai mahdollisesti ensi viikon alussa.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan etäopetus on mahdollista myös ilman valtakunnallista linjausta.

– Etäopetukseen on mahdollista siirtyä paikallisesti, jos tautitilanne sitä vaatii, Andersson kirjoitti Twitterissä keskiviikkona.

Andersson: Rajoitusten kokonaisuuden oltava looginen

Opetusministeri muistutti, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei ole valtakunnallisesti suosittanut etäopetusta alle 18-vuotiaille. Samalla hän sanoi, että mikään ratkaisu ei ole poissuljettu.

Anderssonin mielestä rajoitusten kokonaisuuden pitää olla looginen.

– Ei voi olla niin, että aikuinen voi mennä päiväksi baariin, mutta lukiolainen ei saa mennä kouluun, Andersson tviittasi.

THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan on tärkeää, että lapset saavat koulutuksen ja normaalin elämän kokemukset mahdollisimman häiriöttä.

– Tämä koulunkäynnin aloittaminen on kyllä todella tärkeää, Salminen sanoi STM:n ja THL:n koronatilannekatsauksessa keskiviikkona.

– Tietenkään emme voi välttää, että altistumisia voisi tulla kouluissa, ja tartuntojakin. Olemme nähneet aikaisemmin, että suuria riskejä tähän ei näytä liittyvän, mutta tietysti tilanne on vähän uusi siinä mielessä, että infektiopaine on näin korkea tällä hetkellä.

https://yle.fi/uutiset/3-12260686

https://twitter.com/liandersson/status/1478756109351636994

https://twitter.com/liandersson/status/1478760029704630281

Iiro-Matti Nieminen, Emmi Tilvis

STT