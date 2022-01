OAJ kannattaa ministeriön ehdotusta etäopetukseen siirtymisestä ja vaatii pikaista päätöstä

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kannattaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ehdotusta aloittaa lukuvuosi etäopiskeluna.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi Ylelle keskiviikkona, että STM ehdottaa koulujen kevätlukukauden aloittamista etäopetuksella.

OAJ:n mukaan myös luokat 1-3 ja erityisopetus on otettava etäopiskelun piiriin.

– Väistämättä koulujen lukuvuoden aloituksen jälkeen tautitilanne pahenee, mikä uhkaa jo kansakunnan huoltovarmuutta, kun opettajat sairastavat kotona ja vanhemmat hoitavat sairastuneita lapsiaan, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tiedotteessa.

OAJ:n mukaan päätös tulisi tehdä nopeasti

Luukkaisen mukaan etäopetuksen aikana on huolehdittava toimenpiteistä, joiden avulla paluu lähiopetukseen tapahtuu aikanaan turvallisesti.

– Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että jokainen opetushenkilöstöön kuuluva on halutessaan saanut kolmannen rokotteen ja lasten rokottaminen on massiivisesti edennyt, Luukkainen sanoo.

OAJ:n mielestä päätös etäopiskeluun siirtymisestä on tehtävä mahdollisimman nopeasti, jotta rehtorit ja opettajat pääsevät organisoimaan ja tiedottamaan asiasta. OAJ:n mukaan päätös tulisi tehdä viimeistään perjantaiaamuna.

Emmi Tilvis

STT

