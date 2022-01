Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö teki odotetut valinnat

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö täydensi tiistaina Pekingin talviolympialaisten hiihtojoukkuetta ennakko-odotusten mukaisesti. Miesten maastohiihtojoukkueeseen nimettiin Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen ja Joni Mäki sekä naisten joukkueeseen Jasmi Joensuu, Anne Kyllönen, Katri Lylynperä ja Johanna Matintalo.

– Maastohiihdon olympiavalintojen aikataulua muutettiin, kun ensi viikonlopun maailmancup Ranskassa peruttiin, Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki perusteli Olympiakomitean tiedotteessa alkuperäisestä suunnitelmasta poikennutta täydennysvalintaa.

– Maastohiihdon olympiajoukkue on lähdössä valmistavalle leirille korkealle 17. tammikuuta, joten joustavan valinnan periaatetta noudattaen halusimme valita yhteistyössä lajin valmennusjohdon kanssa suurimman osan joukkueesta ennen sitä.

Maastohiihtäjistä Iivo Niskanen, Lauri Vuorinen, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski oli valittu olympialaisiin jo valintojen ensimmäisessä vaiheessa joulukuussa.

Korona vei näyttömahdollisuudet

Suomen kiintiö Pekingin kisojen maastohiihdossa on kuusi miestä ja seitsemän naista. Kiintiön jäljellä olevat edustuspaikat ratkeavat olympiajoukkueen viimeisten valintojen yhteydessä 24. tammikuuta.

– Monelta hiihtäjältä poistui viimeinen näyttöpaikka, kun Ranskan maailmancup peruttiin. Myös Planican viikonloppu peruttiin, mutta tässä tilanteessa on perusteltua katsoa tilanteen kehittymistä rauhassa, jotta valintakriteereistä tärkein – saada Olympialaisiin parhaat ja eniten menestyspotentiaalia omaavat urheilijat – täyttyy mahdollisimman suurella varmuudella, Lehtimäki selvitti valintojen jatkonäkymiä.

Ensimmäisessä valintatilaisuudessa 20. joulukuuta Suomen olympiajoukkueeseen valittiin 16 urheilijaa ja vahvistettiin Suomen osanotto sekä miesten että naisten jääkiekkoon. Tiistain valintojen jälkeen Pekingiin on nimetty 23 suomalaista urheilijaa.

Näillä näkymin olympiajoukkueen koko kasvaa noin 90 urheilijaan.

Pekingin talviolympialaiset järjestetään 4.-20. tammikuuta.

Pasanen elättelee vielä toiveita Planican cupin korvaavasta kilpailusta

Maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen toivoo, että Kansainvälinen hiihtoliitto FIS löytäisi Slovenian Planican maailmancupille korvaavan kisapaikan. Planicassa oli tarkoitus hiihtää perinteisen hiihtotavan sprintti 22. tammikuuta ja yhdistelmäkilpailu seuraavana päivänä, mutta tapahtuma peruttiin vallitsevan koronatilanteen takia.

– Odotamme FIS:n päätöstä Planican maailmancupin mahdollisesti korvaavasta kilpailusta. Toivottavasti siitä saadaan lisätietoa jo keskiviikkona, Pasanen kertoi tiistaina Hiihtoliiton tiedotteessa.

– Jos sille ei tule korvaavaa kilpailua, näytöt on jo annettu ja Huippu-urheiluyksikkö täyttää paikat tähän asti annettujen näyttöjen perusteella.

Pasanen tarkasteli tammikuun jatkonäkymiä, kun Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö oli täydentänyt maastohiihdon olympiajoukkuetta seitsemällä urheilijalla.

Suomen yhteensä 13 maastohiihtäjän olympiakiintiöstä on täyttämättä yksi miesten ja yksi naisten edustuspaikka.

– Ne täydennetään viimeisenä valintapäivänä (24. tammikuuta), Pasanen sanoi.

Maastohiihdon olympiavalinnat vaikeutuivat, kun korona poisti tammikuun kilpailukalenterista sekä Les Rousses’n että Planican maailmancupit.

Suomen hiihtojoukkueen pääosa lähtee olympialaisten viimeistelyleirille 17. tammikuuta, palaa Helsinkiin 25. tammikuuta ja matkustaa seuraavana päivänä Pekingin talviolympialaisiin.

– Pekingissä ehtii olla ennen ensimmäisiä kisoja sopeutumassa lisää korkealle ja aikaeroon, Pasanen totesi.

Pasi Rein

STT

