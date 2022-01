Olkiluoto tuotti viime vuonna kuudesosan Suomen käyttämästä sähköstä – kolmosyksikölle lupa nostaa tehoa

Olkiluodon ydinvoimala tuotti viime vuonna yhteensä 14,4 terawattituntia sähköä, joka vastasi noin kuudesosaa koko Suomen sähkönkulutuksesta. Ykkös- ja kakkosyksiköiden käyttökerroin oli 92,8 prosenttia, kertoo Teollisuuden Voima (TVO).

Kummallekin reaktorille tehtiin viime keväänä vuosihuolto, mikä vaikutti sähkön tuotantomääriin. Viime vuonna myös valmistauduttiin Olkiluodon kolmosreaktorin käynnistämiseen, joka tapahtui joulukuussa. Alun perin kolmosreaktorin piti käynnistyä jo vuonna 2009.

Tarkoitus on kytkeä OL3-yksikkö valtakunnan verkkoon tammikuun lopulla. Säännöllisen sähköntuotannon odotetaan alkavan kesällä. Kevään ajan kolmosyksikkö tuottaa sähköä vaihtelevin tehoin.

Kun tuotanto alkaa täydellä tehollaan, alkaa Olkiluoto kaikkiaan tuottaa lähes kolmasosan Suomen sähköstä. Samalla ydinvoiman osuus Suomessa käytetystä sähköstä nousee noin 40 prosenttiin. Kolmosyksikön on määrä tuottaa noin 12 terawattituntia sähköä vuodessa.

Suomi on sähkön nettotuoja ja kotimaassa tuotetun sähkön osuus on ollut 80 prosentin vaiheilla kaikesta maassa kulutetusta sähköstä.

Olkiluodon kolmosyksikön käynnistäminen vähentää tarvetta tuoda sähköä muista Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta.

Kolmosyksikölle lupa tehon nostoon

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut TVO:lle luvan nostaa Olkiluodon uuden ydinvoimalaitosyksikön teho yli viiden prosentin sen täydestä 4 300 megawatin lämpötehosta.

OL3-yksikkö käynnistettiin, eli sen polttoaine tehtiin ensimmäisen kerran kriittiseksi 21. joulukuuta. Sen jälkeen tehdyt pientehokokeet osoittivat, että laitos toimii suunnitellulla tavalla. STUK tarkasti kokeiden suunnitelmat, seurasi kokeita paikan päällä ja kävi läpi niiden tulokset.

STUK jatkaa tehonnoston ja kokeiden valvontaa paikan päällä. Seuraavan kerran TVO tarvitsee STUKilta luvan, kun se nostaa reaktorin tehon yli 30 prosentin täydestä tehosta.

Nina Törnudd

STT

Kuvat: