Omat pojat ja tytöt maailmalla: Otto Nieminen on kiekkoillut Slovakiassa hyvillä tehoilla

Jääkiekkoilija Otto Nieminen jatkaa edelleen hyvillä tehopistelukemilla Slovakian miesten jääkiekkoliigaa. Someron Pallon kasvatti on tosin ollut sivussa kahdesta tämän vuoden puolella pelatusta ottelusta.

Nieminen on kerännyt 16 ottelussa pisteet 10+9=19. Hän on joukkueessaan HK Spisska Nova Vesissä ainoa pelaaja, jonka pistekeskiarvo on yli yhden per ottelu.

Seura on seitsemäntenä kahdentoista joukkueen liigassa. Kuusi parasta jatkaa Suomen Liigan tavoin suoraan pudotuspeleihin ja sijojen 7–10 joukkueet pelaavat ensimmäisen pudotuspelivaiheen.

Koripallossa Helmi Tulonen teki tutuksi tulleen tupla-tuplan Italian naisten kakkosliigassa. Salon Vilppaan kasvatti pelasi jälleen lähes täyden ottelun 13 pisteen ja 15 levypallon lukemilla, kun hänen edustamansa Carugate hävisi Mantovalle 53–65. Kahden pisteen heittojen onnistumisprosentti oli 45.

Aatu Kivimäki heitti kolme pistettä ja antoi viisi koriin johtanutta syöttöä Saksan kakkosliigassa. Viidestä heitosta vain yksi meni koriin. Kolmantena oleva Tigers Tübingen hävisi Bayer Giants Leverkusenille vieraskentällä 79–86.

Salon Seudun Sanomat seuraa säännöllisesti paikallisten pelaajien otteita eurokentillä.