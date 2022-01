Omituisten aikojen finaali – kuukauden tauolta kentälle palaava Vilpas pääsi cupin loppuotteluun luovutusvoitolla

Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen joutui kertomaan perjantain aamuharjoituksissa joukkueelleen ikävän mutta odotetun uutisen: illan Suomen cupin välieräottelu Karhubasketia vastaan on peruttu.

Karhubasketin altistuneiden pelaajien koronatestitulokset eivät valmistuneet ajoissa, joten Kauhajoella oli pakko nostaa kädet ylös ja luovuttaa. Vilpas sai 40–0-luovutusvoiton ja eteni lauantai-illan finaaliin, jossa vastaan asettuu Helsinki Seagulls

Seagulls voitti perjantain välierässä Lahti Basketballin 108–87. Finaali pelataan Helsingissä Mäkelänrinteen uudessa Urhea-hallissa.

– Kun kerroin minuutin yli kymmenen, että illalla onkin pelin sijasta treenit, niin kyllähän sen pettymyksen näki pelaajista. Jokainen olisi halunnut pelata, Toiviainen kertoi.

Kun saitte tiedon suorasta finaalipaikasta, niin valmistauduitteko pienellä riskillä siihen, että vastaan tulee Seagulls eikä Lahti Basketball?

– Ehdottomasti. Kävimme Seagullsin tiettyjä actioneita läpi. Lahteen olisimme adaptoituneet huomattavasti nopeammin, koska heillä ei ole selkeitä settejä, Toiviainen myönsi.

Lauantai-illan loppuottelun lähtökohdat ovat oudot.

Kummallakin oli lähes kuukauden ottelutauko, mutta Seagulls sai perjantaina ottelutuntumaa joka Vilppaalta puolestaan puuttuu. Toisaalta Seagulls pelaa ottelun peräkkäisinä päivinä eli Vilppaalla on rasitusetu.

Onko näillä asioilla merkitystä?

– Onhan sillä merkitystä, että Seagulls sai ottelun alle ja vielä niin, että avainpelaajien minuutit olivat suhtjärkevät. Mutta se rasitus on olemassa. En näe, että kumpikaan saisi selvää etua, Toiviainen pyöritteli.

– Aluksi etu oli toki Vilppaan puolella, koska he pääsivät finaaliin suoraan, mutta meillä on nyt voitettu peli alla, joten väitän, että se etu on nyt syöty, Seagullsin Antti Kanervo kertoi Koripalloliiton nettisivuilla.

Seagulls upotti perjantain välierässä peräti 19 kolmosta kovalla 51 prosentin tarkkuudella (19/37).

– Vaikka ottelun ensimmäinen puoliaika oli tunnustelua, niin koko ajan oli tunne, että Seagulls oli paljon parempi ja järjestelmällisempi kuin Lahti, vaikka piste-ero ei ollut iso, Toiviainen pohti ottelun jälkeen.

Kummaltakin joukkueelta puuttunee loppuottelusta yksi kokenut avainpelaaja. Seagullsilta Timo Heinonen ja Vilppaalta Mikko Koivisto.

– Mikko on jonkun verran treenannut, mutta emme halua ottaa tässä vaiheessa mitään riskejä. Askel kerrallaan.

Aika lailla vuosi sitten nähtiin ensimmäisiä viitteitä siitä, että Vilppaan match-upit (eli pelipaikkakohtainen vertailu) saattaisivat toimia juuri Seagullsia vastaan.

Miltä tämän kauden matchupit vaikuttavat?

– Sellaista fiilistä ei tällä kaudella ole, että jäisimme jollakin pelipaikalla selkeästi jälkeen. Varsinkin nyt, jos ”Timi” (Heinonen) ei pelaa, niin (Shawn) Huff pelaa nelospaikalla. Silloin heillä ei ole kokoetua kolmospaikalla. Aika tasaisia ollaan.

Koiviston poissaolo tosin tuo yhden ison ongelman: kuka vartioi nyt Antti Kanervoa? Perjantaina Kanervo heitti 21 pistettä (kolmoset 5/6).

– Nyt emme tosiaan näe sitä, että Koivisto ja Kanervo nollaavat toisensa. Parin pelaajan kanssa on vielä käytävä läpi se, että he varmasti ymmärtävät, miten Kanervoa pitää puolustaa.

Tittelin lisäksi lauantain finaalin panoksena on rahaa: voittaja saa 10 000 euroa ja häviäjäkin 3 000 euroa.

Motivoiko raha?

– (huokaisee) No seuraa se varmasti motivoi, varsinkin tässä tilanteessa. Pelaajia motivoi enemmän se, että he voivat voittaa jotain. Varsinkin meidän nuoremmilla jenkillä (Marcus LoVett, Bryan Griffin ja Brian Fobbs) on ensimmäistä kertaa urallaan mahdollisuus voittaa jotain, Toiviainen muistutti.

– Tärkeintä kuitenkin on se, että päästään vihdoin pelaamaan ja panosta on enemmän kuin normaalissa runkosarjan matsissa.

Suomen cupin finaali Seagulls–Vilpas lauantaina Helsingin Urhea-hallissa kello 17.45. TV2 esittää ottelun suorana lähetyksenä.

Miesten Suomen Cupin historiaa – Muistatko vielä tasoituskolmoset?

Koripallon miesten Suomen cupia on pelattu vuodesta 1968 lähtien.

Vuonna 2013 Suomen cup pelattiin Liigacupin nimellä. Finaalissa Tampereen Pyrintö voitti Nilan Bisonsin.

Vuosina 2014–2018 Suomen cupia ei pelattu ollenkaan.

Suomen cup palasi ohjelmaan kaudella 2018–2019. Tuolloin alemman sarjatason joukkueet saivat heittää ennen ottelua kymmenen niin sanottua ”tasoituskolmosta”.

Vilpas voitti maaliskuussa 2019 Suomen cupin finaalissa Pyrinnön. Se on myös Vilppaan historian ainoa cupvoitto.

Edelliset kaksi cupvoittoa ovat menneet Seagullsille: 2020 joukkue voitti finaalissa Vilppaan ja 2021 Pyrinnön.

Tämän kauden cup pelattiin niin, että Korisliigan runkosarjan avauskierroksen jälkeen kahdeksan parasta joukkuetta selvisivät puolivälieriin. Vilpas voitti puolivälierässä KTP:n ja sai välierässä luovutusvoiton Karhubasketista.

Cupin voittaja saa 10 000 euroa ja finaalin hävinnyt 3 000 euroa.

Eniten mestaruuksia:

9: KTP

6: Tapiolan Honka

4: Lappeenrannan NMKY, Torpan Pojat, Turun NMKY

3: Joensuun Kataja, Namika Lahti, Pantterit

2: Tampereen Pyrintö, Espoon Honka, Uudenkaupungin Urheilijat, Helsinki Seagulls

1: Kouvolan Kouvot, Helsingin Kisa-Toverit, Peli-Karhut, Vilpas.