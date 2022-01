Osapuolten hallinnot hyväksyivät kemianteollisuuden työehtosopimuksen

Kemianteollisuus ry:n, Muoviteollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n hallinnot ovat hyväksyneet osapuolten viime tiistaina saavuttaman neuvottelutuloksen uusista työehtosopimuksista, järjestöt tiedottavat.

Sopimus korottaa palkkoja 2,0 prosenttia vuonna 2022. Yleiskorotuksen osuus on 1,6 prosenttia ja yrityskohtaisen erän osuus 0,4 prosenttia.

Työehtosopimus on voimassa ensi vuoden loppuun, ellei muuta sovita. Mikäli toisen vuoden palkankorotuksesta ei löydetä ratkaisua kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä, päättyy sopimus tämän vuoden lopussa.

Sopimusten piirissä on noin 13 000 työntekijää öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden, muovituoteteollisuuden sekä kemian tuoteteollisuuden sopimusaloilla.

Myös toimihenkilöille sopimus

Perjantaina kerrottiin myös, että Kemianteollisuus ry:n ja toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Pro ry:n hallinnot ovat hyväksyneet osapuolten välille alkuviikolla syntyneet neuvottelutulokset uusista työehtosopimuksista.

Sopimukset koskevat kemianalan toimihenkilöitä ja kenkä- ja nahkateollisuuden, kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan ja Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöitä. Lisäksi eri prosessissa on hyväksytty lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä ja kumiteollisuuden toimihenkilöitä koskevat ratkaisut. Sopimusten piirissä on yhteensä noin 10 900 toimihenkilöä.

Sopimusten mukaan palkankorotuksen suuruus, ajankohta ja palkantarkistusten toteutustapa voidaan sopia paikallisesti. Jos paikallisesti ei kuitenkaan päästä sopimukseen, palkat nousevat tänä vuonna 1,9 prosenttia.

Yleiskorotuksen osuus on 1,4 prosenttia ja yrityskohtaisen erän osuus 0,5 prosenttia. Jos yrityskohtaisesta erästä ei päästä sopuun, on siitä 0,2 prosenttia yleiskorotusta ja 0,3 prosenttia erää, jonka käytöstä työnantaja päättää.

Työehtosopimukset ovat voimassa ensi vuoden loppuun asti, ellei muuta sovita. Mikäli toisen vuoden palkankorotuksesta ei löydetä ratkaisua kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä, päättyy sopimus tämän vuoden lopussa.

”Kustannuskilpailukyky heikkenee”

Osapuolet olivat tyytyväisiä sopimusten syntymiseen, mutta työnantajapuolella palkankorotusten tasoa pidettiin aivan liian korkeana.

Kemianteollisuus ry:n johtajan Minna Etu-Seppälän mukaan palkankorotuksissa ei lainkaan huomioida sitä, että koronavuosina palkat ovat nousseet Suomessa enemmän kuin EU:ssa keskimäärin eikä myöskään sitä, että moni yritys on vasta noussut koronakuopasta vuoden 2019 tasolle.

– Kustannuskilpailukyky heikkeni tällä ratkaisulla, ja osapuolten tulee siitä kantaa vastuunsa jatkossa, Etu-Seppälä sanoi järjestöjen tiedotteessa.

Tuomas Savonen

STT

Kuvat: