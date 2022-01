Pääministeri Marin Ylellä: Aluevaalit voidaan järjestää ajallaan pahenevasta koronatilanteesta huolimatta

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan aluevaalit voidaan pitää ajallaan kahden viikon kuluttua pahenevasta koronatilanteesta huolimatta.

Marin sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa ymmärtävänsä ihmisten huolen vakavasta koronatilanteesta, mutta viittasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n arvioon sitä, että vaaleissa äänestäminen on matalariskistä toimintaa.

Marinin mukaan esimerkiksi vaalitoimitsijoiden osalta terveysturvallisuus voidaan varmistaa kotitestien avulla.

– Me olemme nähneet, että tämä omikronvirus leviää nyt aivan kaikkialla maailmassa ja erityisesti Euroopan maissa. Me emme yksin tässä tilanteessa ole, mutta vaalit on tarkoitus ajallansa järjestää, Marin sanoi.

Suomen historian ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan valtuustot uusille hyvinvointialueille, jotka ottavat sote- ja pelastuspalvelut vastuulleen vuoden 2023 alusta alkaen.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi keskiviikkona ja päättyy tiistaina 18. tammikuuta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23. tammikuuta.

