Painajaiset kuviksi – Daniela Ho-Sam-Sooi-Galkinin mielen syöverit esillä Mathildan Marinassa

Kauhua, pelkoa, epäluonnollisuutta ja ahdistusta. Espoolainen Daniela Ho-Sam-Sooi-Galkin kokosi perjantaina painajaisensa esille kuvien muodossa Mathildan Marinaan Mathildedaliin.

Painajaisia -näyttelyn teokset koostuvat itseoppineen taiteilijan yöllisten painajaisten innoittamina syntyneistä kuvista ja teksteistä. Taideterapeuttina, taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana ja seksuaalineuvojana toimivan Ho-Sam-Sooi-Galkinin mukaan unet auttavat käsittelemään ikäviä ja vaikeita asioita.

– Uskon unien kätkevän sisäänsä syvällisiä merkityksiä. Unien avulla mieli muuttaa vaikeatkin asiat käsiteltävään muotoon. Voimme käsitellä niissä toiveita ja haluja, tai esimerkiksi traumaattisia kokemuksia, joita muuten on vaikea sanoittaa, sanoo Ho-Sam-Sooi-Galkin.

Ho-Sam-Sooi-Galkinin suvussa on taiteellista osaamista, ja se on innoittanut hänet taiteen tekemisen pariin.

– Lapsuudenkodissani on aina ollut tilaa ilmaista itseään taiteen keinoin. Minulla ei ole ammatillista koulutusta taiteen tekemiseen, mutta koen olevani taiteilija. Mielestäni jokaisen pitäisi harjoittaa itseilmaisua jossakin muodossa. Taide helpottaa omaa oloani monien asioiden prosessoinnissa.

Taiteilijan teoksissa korostuvat henkilökohtaiset asiat, joista hän toivoo antavansa tukea myös muille. Teoksissa käydään läpi esimerkiksi väkivaltaan ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä asioita.

– Teosten tukena toimivat tekstit, joista aukeaa paloja mieleni syövereihin ja päiväkirjoihin. Niiden äärellä minulla on alaston, mutta samalla ylpeä olo, toteaa Ho-Sam-Sooi-Galkin.

Teoksissa näyttäytyvät monipuolisesti eri tekniikat, kuten akryylikaato ja pistemaalaus. Osa töistä on piirretty tusseilla. Painajaisia -näyttely on ollut esillä myös Sellon kirjastossa Espoossa. Ho-Sam-Sooi-Galkinin mukaan Espoossa pidetty näyttely puhutteli kävijöitä.

– Sain rohkaisevaa palautetta siitä, miten paljon helpompaa hankalia asioita on tuoda esiin, kun joku muu on ensin sanoittanut niitä. Toivon teosten edelleen kannustavan ihmisiä ottamaan puheeksi raskaitakin asioita, sillä oman haavoittumisen näyttäminen on suurinta vahvuutta, summaa taiteilija.

Salo on tullut Ho-Sam-Sooi-Galkinille tutuksi, sillä hän on viettänyt paljon aikaa perheen mökillä Perttelissä.

– Olemme tehneet paljon retkiä Mathildedaliin, joka on tullut tutuksi ja johon on nyt hienoa saada myös oma näyttely.

Itseään boheemiksi pohdiskelijaksi kutsuva itseoppinut taiteilija saa inspiraationsa taiteen tekemiseen yön pikkutunneilla. Yrittäjyys tuo vapautta toteuttaa itseään itselle sopivina ajankohtina. Oma yritys, Art In Mind, tarjoaa etenkin pääkaupunkiseudulla kotiin ja työpaikalle vietäviä terapiapalveluja ja ryhmille räätälöityjä työpajoja erilaisiin tilaisuuksiin.

Painajaisia -näyttelyn teokset ovat Mathildan Marinassa esillä koko kevään ajan, ja Ho-Sam-Sooi-Galkin tulee itse maaliskuussa paikalle vetämään Lankaa, viiniä ja värejä -työpajan.

Painajaisia-näyttely on avoinna Mathildan Marinassa (Ruukinrannantie 4, Mathildedal) 8.1.–23.4.22 to–su klo 11–18.