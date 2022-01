Pekingin olympialaisten avajaisseremonian ohjaa jälleen elokuvaohjaaja Zhang Yimou, joka lupaa innovatiivisuutta ja rohkeutta

Pekingin talviolympialaisten avajaisseremonian ohjaa elokuvaohjaajana tunnettu Zhang Yimou, järjestäjät kertovat. Zhang vastasi avajaisista myös vuoden 2008 Pekingin kesäolympialaisissa.

71-vuotias ohjaaja lupaa Xinhua-uutistoimiston haastattelussa, että tapahtumasta tulee ”täysin innovatiivinen”. Hän kuitenkin huomauttaa koronaviruspandemian ja kylmän sään rajoittavan mahdollisuuksia verrattuna 14 vuoden takaisiin kisoihin, joissa seremoniaan osallistui 15 000 esiintyjää, joukossa muun muassa muusikoita, oopperalaulajia, trapetsitaiteilijoita, tanssijoita ja akrobaatteja. Nyt esiintyjiä on Zhangin mukaan noin 3 000.

Ohjaaja vihjasi olympiatulen sytyttämiseen liittyvään ”rohkeaan ideaan”, joka ammentaa ympäristönsuojelusta ja vähäpäästöisyydestä.

Zhang on ohjannut kiinalaisia klassikkoelokuvia, kuten Punaisen pellon ja Punaisen lyhdyn. Muita hänen tunnettuja ohjauksiaan ovat Hero ja Lentävien tikarien talo.

Talviolympialaiset järjestetään 4.-20. helmikuuta. Kisoja varjostavat pandemian lisäksi myös jännitteet Kiinan ja länsimaiden välillä esimerkiksi uiguurimuslimien ja tiibetiläisten kohtelun sekä Hongkongin toisinajattelijoiden hiljentämisen vuoksi. Yhdysvallat ja jotkin sen liittolaismaat ovat ilmoittaneet boikotoivansa kisoja diplomaattisesti, mikä tarkoittaa, etteivät maat lähetä paikalle hallinnon edustajia.

Kiina on jo pannut pystyyn ”olympiakuplan”, johon kootaan tuhansia urheilijoita, valmentajia ja henkilökuntaa sekä vapaaehtoisia. Kaikkien kuplaan saapuvien on oltava joko täysin rokotettuja koronavirusta vastaan tai olla 21 päivää karanteenissa ennen kuplaan tuloa. Kuplassa olevat testataan päivittäin ja heidän on käytettävä kasvomaskeja koko ajan.

