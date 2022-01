Pekingissä on ilmoitettu korkeimmista koronatartuntamääristä sitten vuoden 2020 kesäkuun

Kiinan pääkaupungissa Pekingissä on havaittu kourallinen koronatapauksia. Tänään raportoidut 20 uutta koronatartuntaa ovat vähäisiä verrattuna länsimaiden tartuntamääriin, mutta Pekingin mittakaavassa ne ovat suurimmat päivittäiset tartuntamäärät puoleentoista vuoteen.

Suurin osa Pekingin tartunnoista ilmoitettiin Fengtain alueelta, jossa on jo aloitettu kahta miljoonaa asukasta koskeva massatestaus.

Koronan nollatoleranssista huolimatta tartuntaryppäitä on havaittu eri puolilla Kiinaa. Koko maassa ilmoitettiin tänään virallisten lukujen mukaan 54 uutta tartuntaa.

Koronatilannetta vaikeuttaa helmikuun alussa vietettävä kiinalainen uusi vuosi, jonka aikana monet matkustavat kotiseuduilleen juhlistamaan juhlapyhää perheidensä kanssa.

Tartuntaryppäät ovat Kiinassa suurennuslasin alla Pekingin talviolympialaisten vuoksi. Olympialaisten on määrä alkaa ensi viikolla. Kiina on pyrkinyt järjestämään terveysturvallisen suurtapahtuman tiiviin koronakuplan avulla.

Olympiaväkeen liittyviä koronatartuntoja todettiin tänään 34 kappaletta. Kupla luotiin tammikuun alussa, ja sen sisällä on sittemmin raportoitu runsaat kaksisataa koronatartuntaa.

STT

