Pelaajien ääni kuuluu kauemmas – Markus Juholan pitkä ura Jalkapallon Pelaajayhdistyksessä päättyy

Vuodesta 2003 Jalkapallon Pelaajayhdistys ry:n toiminnanjohtajana ollut salolainen Markus Juhola jättää tehtävänsä.

Aktiiviurallaan kaksi Suomen mestaruutta (FC Jazz ja Haka) voittanut Juhola on ollut 30 vuotta sitten perustetun yhdistyksen toiminnassa lähes sen alusta asti. Ensin hallituksessa vuodesta 1994 ja puheenjohtajana vuodet 2001–2002.

– Markus on tehnyt valtavan työn Pelaajayhdistyksen ja pelaajien eteen. Tähän voi varmasti yhtyä koko jalkapalloyhteisö, JPY:n puheenjohtaja Dani Hatakka kertoi tiedotteessa.

Juhola myöntää, että päätös oli vaikea, vaikka ratkaisu tuli lopulta helposti.

– Palaset loksahtelivat kohdilleen. Yhdistyksen asiat ovat erinomaisesti ja sen ympärillä on ihmisiä, jotka vievät toimintaa eteenpäin, Juhola kertoi Salon Seudun Sanomille.

19 vuoden toiminnanjohtajauran tärkeimmät saavutukset liittyvät pelaajan asemaan. Pelaajien ääni kuuluu nyt paremmin.

– Tätä matkaa on tehty pienin askelin ja järjestelmällisesti. Vaikka rakenteet ovat kunnossa ja pelaajayhdistyksellä tulee 30 vuotta täyteen, niin matka on vielä kesken. Jalkapalloilijoiden ja ylipäätään urheilijoiden edunvalvonta on työ, joka ei koskaan lopu.

– Eihän urheilijoiden asema oli vieläkään sellainen kuin sen pitää olla. Urheilija pitää saada ammatiksi ammattien joukkoon ja parantaa urheilijoiden sosiaaliturvaa.

19 vuoteen on mahtunut myös paljon ikäviä asioita, kuten Allianssin ja RoPSin ottelumanipulaatiot sekä Tampere Unitedin hämärät omistuskuviot, jotka tuhosivat seuran.

– Vaikeina hetkinä pelaajayhdistys on suurimmassa arvossaan, Juhola tiivistää.

Pelaajayhdistys on tuonut esille myös pelaajien arkisia ongelmia, kuten rahapeliriippuvuutta ja mielenterveyteen liittyviä asioita.

– Pelkkä ongelmien esille tuominen ei auta, vaan ongelmien ratkaisuun on luotava malli, jotta asialle voidaan tehdä jotain. Lieveilmiöitä on helppo osoittaa sormella, mutta jos niitä ei ole tahtoa ratkaista, niin keskustelut ongelman ympärillä eivät ole kovin hedelmällisiä, hän muistuttaa.

Juhola, 50, on kasvatustieteiden maisteri. Hänen uusi työnsä alkaa maaliskuussa kotikaupunki Salossa. Kyseessä ei kuitenkaan ole urheiluun vaan hänen koulutukseensa liittyvä työ.

– Uusi työnantaja tiedottaa asiasta myöhemmin.

– Olen nähnyt aika syvältä urheilumaailmaa ja sitä kokonaisuutta. On aika vaikea ajatella, että lähtisin seuran tai lajiliiton toimintaan mukaan.

Joka tapauksessa Juhola on ensi kesänä omituisessa asemassa: hän istahtaa jalkapallokentän katsomoon ilman virallista roolia.

Uskotko, että katsot esimerkiksi SalPan pelejä eri tavalla kuin ennen?

– Heh. En usko. Olen aina ollut aika neutraali katsoja.

– Mutta se pitää sanoa Salon Seudun Sanomissa, että SalPa on kasvattajaseurani ja olen erittäin ylpeä salpalainen. SalPa on antanut minulle paljon ja entisten valmennettavien pelaamista on ollut kiva seurata.

Pelaajayhdistyspioneeri Markus Juhola

Syntynyt: 2.2. 1971

Jalkapallon Pelaajayhdistyksen hallituksen jäsen 1994–2000, puheenjohtaja 2001–2003 ja kokopäiväinen toiminnanjohtaja 2003–2022.

Koulutus: kasvatustieteiden maisteri.

Kasvattajaseura: SalPa

Pelipaikka: maalivahti.

Seurat: FC Jazz 1993–1995, Ponnistus 1994, FC Haka 1996, VPS 1997–1998, TPV 1999 ja FC Mikkeli 2000–2001

Suomen mestaruus 1993.