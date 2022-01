Pelipäivä on nyt enemmän kuin juhlapäivä – LP Viestin on osattava nauttia jo siitä, että se saa matkustaa kärkiotteluun

Pelipäivä on juhlapäivä, sanotaan. Tässä maailmantilanteessa pelipäivä on vielä enemmän, sanoo LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

– Suomessa on tällä hetkellä valtavasti pelaajia, jotka eivät saa pelata. Osa ei saa edes harjoitella. Siksi meidän on osattava nauttia siitä, että pääsemme pelaamaan, Lemminkäinen muistutti tiistain ottelupalaverin jälkeen.

LP Viestiltä on peruuntunut kolme ottelua lyhyen ajan sisällä. Keskiviikkona joukkue matkustaa Kangasalle Mestaruusliigan kärkiotteluun. Se on myös LP Viestin ensimmäinen ottelu vuonna 2022.

Toinen juhlan aihe on se, että joukkue on terve. Riveistä puuttuvat vain pitkäaikaispotilaat Nea Haatainen ja Arita Ternava. Passari Saana Virtanen harjoitteli tiistaina ensimmäistä kertaa pitkään aikaan liigajoukkueen mukana ja on keskiviikkona kokoonpanossa.

Vaikka keskiviikon tärkein asia on se, että ottelu ylipäätään pelataan (ainakin suurella todennäköisyydellä), ottelussa on myös valtava panos.

LP Viesti on tällä hetkellä Mestaruusliigan kolmantena. Kaksi ottelua enemmän pelannut LP Kangasala on pisteen edellä ja niin ikään kaksi ottelua enemmän pelannut Pölkky Kuusamo kolme pistettä edellä.

LP Viestin lähtökohdat kärkiotteluun eivät siinä mielessä ole parhaat mahdolliset, että joukkue on pelannut viimeisten kolmen viikon aikana vain yhden ottelun, jonka se hävisi Puijo Wolleylle.

Pelipalaverissa Lemminkäinen korosti erityisesti aloitussyöttöä, joka oli Kuopiossa heikolla tasolla.

– Meidän on saatava vastaanottajat paremmin liikkeelle kuin Kuopiossa.

– Lisäksi laitatorjujien aktiivisuus on tärkeää niin keskihyökkäyksissä kuin hakkurin (Neea-Mari Joki tai Gabriela Da Silva) kutospaikan hyökkäyksissä.

Mielenkiintoista on nähdä myös Salon Viestin kasvattien Roosa ja Ronja Heikkiniemen panos. Ronja Heikkiniemi pelasi lauantaina Huittisissa ensimmäisen ottelunsa lähes kolmeen kuukauteen, kun LP Kangasala tyrmäsi LP-Vampulan. Roosa Heikkiniemi paikkasi syyskaudella isosiskoaan paikoin loistavasti.

LP Viesti hankki joulun alla paluumuuttaja Kaisa Jokisen korvaamaan pitkään poissa ollutta Haataista. Joukkue tarvitsisi kipeästi myös laiturin.

– Jos ei tule lisää loukkaantumisia, niin pystymme kyllä pelaamaan, mutta harjoituksissa on jatkuvasti kahden laiturin vajaus. Markkinoilla ei ole löytynyt yhtään pelaajaa, josta olisimme kiinnostuneita, Lemminkäinen paljastaa.

Ja vaikka löytyisi, kynnys pelaajahankintaan on noussut.

– Tilanne on todella haastava, kun emme tiedä milloin saamme ottaa yleisöä otteluihin. Eikä sekään ole varmaa, tuleeko (valtiolta) enää tukea, Lemminkäinen muistutti.

Päivä päivältä onkin todennäköisempää, että LP Viesti menee tällä kokoonpanolla kauden loppuun asti.

Naisten Mestaruusliigaa LP Kangasala–LP Viesti Pitkäjärven koululla keskiviikkona kello 18.30.