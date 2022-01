Pentujen kutsumanimiä keksimässä – Iskevä nimi on helppo omistajan käyttää ja koiran ymmärtää

Salon Seudun Sanomat seuraa vuoden alussa syntyneen australianterrieri Liekin kasvamista sarjassaan Pentuvuosi. Sarjan 37:s osa paljastaa, miten Liekin kutsumanimi syntyi.

Koiran kutsumanimenä toimii parhaiten lyhyt ja äänteellisesti selkeä sana. Ytimekkäällä nimellä on helppoa korostaa kutsua ja ottaa nopeasti kontaktia.

Valtaosa koirien nimistä on kaksitavuisia. Kolmitavuista koiran on jo hankalampi hahmottaa ja ihmisen käyttää. Saman perheen koirien nimien on poikettava toisistaan, jotta koirat erottavat ne helposti.

Sain ensimmäisen australianterrierini vuonna 1984. Se oli Reimin Vekkuli, josta muokkasin nimen Nekku. Joskus koiralle keksii kutsumanimen sen virallisesta nimestä, mutta useimmiten ei.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, ja koirienkin nimet vääntyvät milloin miksikin. Kun ensimmäinen tavu pysyy samana, ne ymmärtävät vaivatta, milloin niitä tarkoitetaan. Necku vääntyi moneksi: Nestori, Nepa, Nega, Sir Nebastian ja lystin päiten myös Kreivi Leikinveivi. Se sai kaverikseen Top-Knot Goanna Trapin, jolle toimittajakollegani keksi nimeksi Essi. Siitä vääntyi välillä Esteri ja kauneutensa takia myös Ester Toivonen.

Essin tytär oli oma kasvattini Wippee She-Gang-Urru eli Muska. Sen kutsumanimeä ei meinattu keksiä millään. Mietin jopa ylipitkää Lupiinia, jonka Jami tyrmäsi väittäen sen kuulostavan sukupuolitaudilta. Hankalasti lausuttava Luotikin oli ajatuksissani, mutta kun Muska Babitzin sitten lauloi radiossa Kirjoita postikortti, se sinetöi pennun nimen.

Muska sai kaverikseen Twee-Dle-Dee Goes Wippeen. Sen nimeksi annettiin edesmenneeltä isoäidiltäni jäänyt Alma, jonka ruotsalainen kasvattajakin pystyi helposti lausumaan.

Seuraavaksi perheeseen tuli Nette´s Christmas Bonus, jolle olin saanut keksiä rekisterinimenkin. Pentue syntyi kolme päivää ennen joulua, ja kasvattaja halusi kaikkien nimen etuliitteeksi Christmas. Muista pennuista tuli Night, Star, Wine, Party ja Cheer. Meidän Bonukselle keksin nimeksi Nasta.

Nastan seuraksi haettiin Reimin This is the Hit, jonka virallinen nimi muotoutui Rekan jo etukäteen keksimästä kutsumanimestä Hitti.

Hitin kaveriksi tuli Melukylän Taskuvenus, jonka senkin rekisterinimen sain keksiä. Se oli Melukylän T-pentueen pienin, joten tuumasin, että australialaissyntyisen poppari Kylie Minoguen lempinimi sopii sille hyvin. Systeri keksi mainion kutsumanimen Herkku.

Nyt perheeseen kuuluvat Melukylän Xpoks ja Sinisen Helmen Red Miracle. Xpoksista tuli Viuhka. Viuhkis tunnistaa nimekseen myös Huiskan.

Kasvattaja oli kutsunut Miraclea ensimmäiset viikot Zaraksi, mutta me halusimme sille kotimaisen ja mielellään pennun punaiseen väriin viittaavan nimen.

Hylkäsin Pinkin ja Punahilkasta lyhentämäni Hilkan. Olin jo nimeämässä sitä Leikiksi, vaikka se tarkoittaa myös lakelandinterrieriä. Siitäpä Reka keksi vaihtaa kahden vokaalin paikkaa ja niin Liekki sai nimensä. Välillä se on Lieksu, Liemi ja senkin Liero. Todellisen luonteensa takia nimitän sitä toisinaan myös rymy-Eedlaksi, jota se ei kylläkään nimekseen tunnista.

Pentuvuosi-sarjassa seurataan Salon Seudun Sanomien toimittajan koiranpennun kasvamista.