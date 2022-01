Perjantai tuo mukanaan puuskatuulta ja aurinkoa

Loppuviikolla voi Suomessa varautua vaihtelevaan säähän.

Perjantaina koko maassa on osittain aurinkoista, kertoo päivystävä meteorologi Ari Mustala Ilmatieteen laitokselta. Pilvisempää on Itä- ja Pohjois-Lapissa, jossa voi tulla myös lumikuuroja.

Tuuli on puuskaista varsinkin länsi- ja lounaisrannikolla. Puuskat voivat olla nopeudeltaan jopa 20 metriä sekunnissa.

Pohjoisen suunnalta leviää perjantaiksi kylmempää ilmaa. Rannikolla lämpötila on hieman nollan yläpuolella, Itä- ja Pohjois-Suomessa pakkasta on korkeintaan muutama aste.

Lauantaina pakkanen kiristyy Lapissa, jossa pakkasta voi olla kylmimmillään viisitoista astetta.

Sunnuntaina lännestä saapuu räntä- tai lumisateita, jotka leviävät päivät mittaan luultavasti koko maahan, Mustala kertoo.

Ajokeli voi sateiden myötä olla sunnuntaina huono koko maassa.

STT

Kuvat: