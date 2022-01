Perussuomalaiset valittavat hallinto-oikeuksiin ulkoilmakampanjointia vaikeuttavista avien rajoituksista – ”Pyritäänkö rajoitustoimilla mieleiseen vaalitulokseen?”

Perussuomalaiset on valittanut hallinto-oikeuksille aluehallintovirastojen (avi) päättämistä ulkoilmatapahtumien rajoituksista, jotka vaikeuttavat puolueiden kampanjointia aluevaaleissa.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen perustelee valitusta tiedotteessa sillä, että sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen että sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ulkona tapahtuva vaalitoiminta on pienen riskin toimintaa.

Perussuomalaisten mukaan rajoitukset vaikeuttavat erityisesti heidän vaalityötään. Tiedotteessa Luukkanen vihjaa, että viranomaiset yrittäisivät määräyksillä vaikuttaa vaalitulokseen.

– Kun vastoin THL:n ja STM:n antamaa ohjeistusta alueellisesti kielletään vaalitilaisuudet toreilla, niin pyritäänkö toimilla mieleisen vaalituloksen aikaansaamiseen? Perussuomalainen kansanliike on muista poiketen vaalikampanjoinut aina pääasiassa toreilla. Nyt perussuomalainen kampanjointi estetään virkamiespäätöksillä monilla vahvimmilla kannatusalueillamme, Luukkanen sanoo.

Helsingin Sanomien mukaan valituksia on jo tehty Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen hallinto-oikeuksiin ja lisävalituksia on työn alla.

