Pesäpallon häirintätapaus eteni Suekiin – Pesäpalloliitto aloitti kurinpitomenettelyn Petri Kaijansinkon kohdalla

Suomen urheilun eettinen keskus (Suek) aloittaa tutkinnan, joka liittyy pesäpallon pelinjohtajan Petri Kaijansinkon häirintätapaukseen. Suek kertoi tiedotteessaan aloittavansa tutkinnan Pesäpalloliiton pyynnöstä.

Naisten Superpesiksessä Jyväskylän Kirittärien valmennuksessa toiminut Kaijansinkko julkaisi joulukuussa julkisen anteeksipyynnön seksuaalisesta häirinnästä, joka tapahtui vuonna 2014. Hän valmensi tuolloin Raumalla. Ilta-Sanomien artikkelissa myös toinen uransa lopettanut naispelaaja syytti Kaijansinkkoa häirinnästä, joka tapahtui länsirannikkolaisseurassa vuosina 2008-2011.

Kirittäret vapautti Kaijansinkon myöhemmin valmennus- ja pelinjohtotehtävistään.

Suekin mukaan tutkinnan tarkoituksena on selvittää tapahtumia ja niiden laajuutta sekä asian aiempaa käsittelyä.

– Luotettavan tutkinnan takaamisen kannalta on aina erittäin tärkeää, että kaikki asiasta jotain tietävät tuovat esille omat huomionsa ja kokemuksensa. He voivat olla yhteydessä Suekiin suoraan tai ILMO-raportointikanavan kautta. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti kuten aina Suekin toiminnan piiriin kuuluvissa rikkomuksissa, Suekin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoi tiedotteessa.

Suek arvioi tutkinnan valmistuvan maaliskuussa. Tutkinnan jälkeen tapaus siirtyy Pesäpalloliiton johtokunnan käsittelyyn.

Pesäpalloliitto kertoi keskiviikkona aloittaneensa Kaijansinkon kohdalla kurinpitomenettelyn. Liiton kurinpitomääräysten mukaan Kaijansinkko on automaattisesti väliaikaisessa peli- ja toimitsijakiellossa silloin, kun hänen kurinpitoasiansa käsittely on kesken.

https://suek.fi/suek-vastaanotti-tutkintapyynnon-pesapalloliitolta/

https://www.is.fi/urheilu/art-2000008480598.html

https://www.pesis.fi/etusivun-laatikko/2022/01/pesapalloliiton-tiedote-hairintatapaukseen-liittyen/

STT

Kuvat: