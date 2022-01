PeU-Basket odottaa varmistusta ensi sunnuntain kotipelistään – Vilppaan U19-poikien kauden jatkuminen on auki, Kiekkohaiden toiminta pysähtyi taas

Tiukentuneet koronarajoitukset vaikuttavat alemmissa sarjoissa pelaavien salolaisjoukkueiden kausien jatkumiseen. Kimurantein tilanne on koripallon miesten I divisioona B:ssä, jossa pelaa perniöläinen PeU-Basket.

Vielä viime kaudella sarja jatkui normaalisti koronarajoitusten kiristyessä, mutta tällä kaudella uuden tulkinnan mukaan divari B:tä ei enää lasketa yksiselitteisesti ammattiurheilun piirin. Divari B on miesten koripallossa kolmanneksi korkein sarjataso.

PeU:n kauden pitäisi joulutauon jälkeen jatkua sunnuntaina kotiottelulla.

– Ei ole ketään kieltänyt sitä peliä pelaamasta, mutta toisaalta ei ollut tullut vahvistustakaan asiasta. Asiaan saadan varmuus lähipäivinä, PeU:n päävalmentaja Jussi Savolainen kertoo.

PeU:n koripallojaoston puheenjohtaja Pekka Leikkosen näkemys on, että PeU saisi pelata ottelunsa.

– En näe, että toimisimme seurana vastuuttomasti, jos kausi jatkuisi vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta. Otteluihin ei oteta yleisöä, ja pelaajat ovat käytännössä rokotettuja ja nuoria, joille oireet tulevat todennäköisesti lievinä. Noudatamme niitä määräyksiä, joita meille annetaan, Leikkonen sanoo.

Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholm kertoo, että divari B:tä pyritään jatkamaan ensi viikolla siltä osin, kun se on mahdollista. Westerholmin mukaan jokaisella paikkakunnalla pelejä ei pystytä jatkamaan, koska tietyt kunnat ovat sulkeneet sisäliikuntatilansa muulta kuin ammattiurheilulta.

– Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä sekä Jyväskylässä on ainakin tämä tilanne, Westerholm luettelee.

Myös Vilppaan U19-poikien tilanne koripallon SM-sarjassa on vielä auki. Aluehallintovirastojen koronarajoitukset eivät koskeneet 2004 tai sitä myöhemmin syntyneiden toiminnan jatkumista. Vilppaan U19 joukkueessa on eniten juuri 2004 syntyneitä, mutta myös 2003 ja 2002 syntyneitä.

Vilppaan pitäisi matkustaa lauantaina Kouvolaan Kouvojen vieraaksi.

– Ottelun pelaaminen on 50–50. Olemme olleet Kouvolaan yhteydessä ja yritämme pelata sen ottelun, jos vain mahdollista. Veikkaan kuitenkin, että tammikuun parin ensimmäisen viikon aikana ei välttämättä pelejä pelata, Vilppaan valmentaja Esa Mäkynen arvelee.

Selkein, mutta sitä myöten ikävin tilanne on Kiekkohailla, jonka edustusjoukkueen toiminta on toistaiseksi pysähtynyt jääkiekon III divisioonassa. Joukkue ei saa harjoitella yhdessä, ja sen kaksi seuraavaa ottelua on siirretty. Myös viime kaudella Kiekkohaiden kausi keskeytyi eikä sitä pystytty enää jatkamaan.

– Todella ikävä tilanne. Toivottavasti liitto ei tee samaa päätöstä, että kukaan ei nouse eikä kukaan tipu. Olemme satsanneet edustukseen parin viime vuoden ajan. Pelaajien kannalta olisi väärin, jos he eivät pääsisi taaskaan yrittämään nousua, Kiekkohaiden valmentaja Marko Vuori sanoo.

Vuoren mukaan joukkueen pelaajat harjoittelevat omatoimisesti ulkojäillä sekä mahdollisuuksien mukaan punttisaleilla.

– Neljä pelaajaa lähti armeijaan, joten he ovat poissa miehistöstä ainakin kevätkauden alkuun. Yhtä kovan luokan puolustajaa olemme naaraamassa riveihin. Asian pitäisi ratkea ihan lähipäivinä, Vuori paljastaa.

Liigaseuroista FC Halikon kauden on tarkoitus jatkua naisten futsal-liigassa loppiaisena kotiottelulla, samoin kuin myös miesten Futsal-liigassa SoVolla.

– Käsittääkseni sääntö menee niin, että otteluita ei voi siirtää, jos joukkue saa terveenä jalkeille maalivahdin ja neljä kenttäpelaajaa, SoVon joukkueenjohtaja Jarkko Ihalainen kertoo.

SoVon kausi on sujunut tähän asti positiivisesti, sillä se on tasaisessa kärkipäässä viidentenä.

– Olemme päässeet harjoittelemaan hyvin ja joukkue on hyvässä iskussa. Kohtaamme seuraavaksi kaksi päävastustajaamme (KaDy ja GFT). Toivottavasti saisimme pelata ne ottelut. Odotukset kevääseen ja hyvään runkosarjasijoitukseen ovat kovat, Ihalainen painottaa.

LP Viestin kauteen saadaan lisäselvyyttä maanantaina, kun lentopallon Mestaruusliigan pääsarjaryhmä keskustelee, millaisin askelmerkein kautta jatketaan.

Korisliiga linjasi viime viikolla, että kausi on keskeytyksissä 18. tammikuuta asti. Sitä ennen koripallossa pelataan kuitenkin Suomen cupin välierät, joissa myös Vilpas on mukana.

URHEILUVIIKKO 1

Torstai

Naisten Futsal-liigaa FC Halikko–MusaFutsal Salohallissa kello 13.

Miesten Futsal-liigaa SoVo–KaDy Someron Monitoimitalolla kello 15.

Lentopallon naisten Mestaruusliigaa LP Viesti–JymyVolley Salohallissa kello 17.

Lauantai

Koripallon poikien U19 SM-sarjaa Kouvot–Salon Vilpas Mansikka-ahon liikuntahallissa kello 16.

Sunnuntai

Koripallon miesten I divisioona B:tä PeU-Basket–Team Pajulahti Perniön liikuntahallissa kello 17.