Pienten asuntojen kasvanut tarjonta tuo tilaisuuksia ensiasunnon ostajille, arvioivat välittäjät

Suomen Kiinteistönvälittäjät (SKVL) ennakoi asuntomarkkinaennusteessaan, että alkaneesta vuodesta on tulossa taas vilkas kaupankäyntivuosi. Suurimmaksi jarruksi muodostuu kuitenkin pula hyvistä myytävistä asunnoista.

Pienten asuntojen kohdalla tilanne on toinen, ja tarjolla on pitkästä aikaa ensiasunnoksi soveltuvia asuntoja hyviltäkin paikoilta. Välittäjien arvion mukaan ilmiö on seurausta vuokramarkkinoiden alhaisemmasta kysynnästä ja sijoittajien liikehdinnästä. Vuokramarkkinoilla ennustetaan melko tasaista kysyntää, mutta vuokratasojen ei ennusteta nousevan ainakaan pienissä asunnoissa.

Paikallistasolla ilmiö näkyy esimerkiksi Helsingin Kalliossa, jossa on paljon pieniä asuntoja. Tarjontaa on paljon ja kysyntä hiukan heikentynyt, toteavat välittäjät.

Suuret ikäluokat lähdössä liikkeelle

SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg kertoo, että asuntomarkkinoilla on vuodenvaihteessa vedetty hiukan henkeä ennätysvilkkaan viime vuoden jälkeen. Asuntojen ostajat ovat edelleen hyvin halukkaita tekemään päätöksiä, mutta myyjien varovaisuus näkyy myyntiluvuissa.

– Toivomme, että myyjät rohkaistuisivat aloittamaan myynnin, jotta markkinoille tulee ostettavaa, myös heille itselleen. Nyt tilanne lukkiutuu siihen, että ostettavaa ei löydy ja oman asunnon myyntiä pantataan, Mannerberg kuvailee tiedotteessa.

Erityisesti uudehkoista omakotitaloista on edelleen kova kysyntä. Suuret asunnot kiinnostavat myös kerrostaloissa ja vuokramarkkinoilla. Alueelliset erot ovat silti suuria.

Lähivuosille välittäjät ennakoivat lisää liikehdintää, kun ikääntyvät suuret ikäluokat lähtevät vaihtamaan asuntoa.

– He ovat myymässä isompia asuntojaan ja vastaavasti kysyntä isommista asunnoista on korkealla, Mannerberg sanoo.

Kaupantekoa voi hidastaa se, että ikääntyvä talokanta on vähemmän haluttua kuin uudemmat pientalot.

– Nyt onkin tärkeää laittaa talot teknisesti myyntikuntoon ja varmistaa, että tiedetään, missä kunnossa olevaa kiinteistöä myydään, Mannerberg kehottaa.

Mannerbergin mukaan viime vuosien vilkas asuntokauppa ei ole seurausta koronapandemiasta vaan yleisempi ilmiö. Markkinoilla näkyi vahvaa elpymistä jo pari vuotta ennen koronaa.

Koronan uusin aalto vaikuttaa välittäjien mukaan markkinoihin vain lievästi, sillä ostajien maksukyky on hyvä ja lainaa on tarjolla. Viiveet pankkien palveluissa ovat silti edelleen kaupankäyntiä hidastava tekijä.

Nina Törnudd

STT

Kuvat: