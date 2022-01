Laura Mononen hankki lisenssin pikahälytyksellä – ”Jos tällaista varahiihtäjän roolia on luvassa, niin voin ajatella”

Viime kauden jälkeen kilpahiihtouransa lopettanut Laura Mononen ei ole katunut päätöstään, mutta keskiviikkona Suomen cupin viestin verryttelyissä iski pieni haikeus.

Mononen ankkuroi Hämeenlinnan Hiihtoseuran viestin viidenneksi. Viestiä veivät myös Maija Hakala, ja hänen veljen tytär Eveliina Hakala.

– Hakaloiden piti hiihtää joukkueena. Eveliinan siskon piti olla mukana, mutta hän loukkaantui valitettavasti nuorten SM-kilpailuissa. Minut hälytettiin, kun ei ollut halukkaita. Eveliina piti saada kokeilemaan Suomen cupia, Mononen avasi pikahälytystään.

– Tulin, kun kotimaisemissa ollaan. Lisenssin ostin sunnuntai-iltana. Ei ollut suunniteltu kilpailu, Espoossa asuva arvokilpailumitalisti jatkoi.

Monosen arki on täyttynyt päivätöistä Hus:lla, mutta hän on ollut paljon myös ladulla. Oman lenkkeilyn lisäksi hän on vetänyt hiihtokouluja Espoon Oittaalla ilta- ja viikonloppuhommina.

– Kilpailu tuntui ihan mukavalta, kun sääteli vauhtia. En tiedä yhtään miten kroppa toimii, kun en ole tehnyt tehoharjoituksia. Olen kyllä lenkillä käynyt.

– Tänään tuli hetkellisesti olo, että voi vitsi. Haikeakin olo tuli, kun tämä elämä on takana.

Mononen on viihtynyt normaali-ihmisen arjessa, kun matkalaukkua ei ole tarvinnut pakata koko ajan. Huippuvuosina matkavuorokausia kertyi vuosittain parisataa.

– Aika mukavaa on ollut, mutta Keski-Eurooppaa kaipaan. Voin sinne mennä, kun on oikea hetki ja lomaa. Kiva on ollut kotona.

Keskiviikon paluukilpailu ei ole vakavamman comebackin merkki vaan 37-vuotias Mononen viihtyy nykyisessä arjessaan. Seuraavaa kilpailua ei ole kalenterissa.

– Jos tällaista varahiihtäjän roolia on luvassa niin voin ajatella. Lisenssi on hankittu.

Kähärä sai mitä halusi

Vuokatti Ski Team Kainuu voitti 3×5 kilometrin vapaan viestin 19,7 sekunnin erolla Vantaan Hiihtoseuraan. Vuokatin kolmikossa sivakoivat Eveliina Piippo, Jasmin Kähärä ja Vilma Nissinen. Kähärä lähtee ensi viikolla Pekingiin olympialaisiin.

Hän hiihti Vantaalla tiistaina toiseksi naisten viiden kilometrin kilpailuissa. Saitko täältä, mitä halusit ennen olympialaisia?

– Kyllä sain. Kaksi hyvää ja ehjää suoritusta. Yritin tehdä eroa Vantaaseen, Kähärä huikkasi ennen lentoasemalle kiirehtimistä.

Nissinen oli tyytyväinen Piipon ja Kähärän hiihtoon, mutta ei omaansa.

– Hyvä veto molemmilta. Jaska (Kähärä) on hyvässä kunnossa. Kiva olisi olla Pekingissä mukana, mutta Katri (Lylynperä) ja Jaska ovat siellä. Voin seurata ja kannustaa, Nissinen nosti esiin Vuokatin kärkihiihtäjiin kuuluvan Lylynperänkin.

Olympialaiset olivat Nissisenkin tavoitteena, mutta kausi on ollut rikkonainen.

– Itsellä oli vaikea päivä. Pari viikkoa olin kipeänä enkä kestänyt nyt toista kilpailupäivää. Ero muihin pysyi. En ole varmaan koskaan tuonut meitä ankkurina maaliin.

Missä kilpailet seuraavaksi?

– Valtimon Vasaman kansallisissa kilpailuissa. Minun tason kisat tällä hetkellä. Lahden maailmancup ja Holmenkollen kuuluvat loppukauden tavoitteisiin.

Nissinen auttoi haastattelun lomassa Kähärää, joka pyysi Nissistä tuomaan suksia Vuokattiin.

– Olen ottanut isosiskon roolin. Kiva nähdä, että juniorilla kulkee.

Toiseksi tulleen Vantaan kolmikossa hiihtivät Anni Kainulainen, Rececca Immonen ja olympialaisiin lähtevä Jasmi Joensuu. Kainuun Hiihtoseura otti kolmannen sijan triolla Heini Hokkanen, Anni Alakoski ja Suvi Leinonen. Eroa voittajiin kertyi lähes kaksi minuuttia.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: