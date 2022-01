Plazassa aiotaan juhlia avajaisia – tulossa myös uusi leikkipaikka

Koronaepidemia ja sen hillitsemiseksi säädetyt rajoitukset kurittivat kauppakeskus Plazaa viime vuonna.

Käyntikertoja laskettiin alle 1,8 miljoonaa, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Käyntikertojen vähennys oli kuitenkin pieni verrattuna viime vuoden pudotukseen: vielä vuonna 2019 kävijämäärä oli noin 2,8 miljoonaa.

Euroissa mitattuna Plazassa punnerrettiin viime vuonna kuitenkin plussalle. Myyntiä kertyi noin 42 miljoonaa euroa, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Kertaostos on selkeästi kasvanut. Tähän on vaikuttanut myös kahviloita ja ravintoloita koskeneet rajoitukset, kun pieniä ostoksia ei olla pysähdytty tekemään samalla tavalla, sanoo Plazan kauppakeskusjohtaja Riikka Tuomainen.

Viime vuoden alkua ja kevättä Tuomainen kuvailee hiljaisiksi.

– Kun kouluja oli etäopetuksessa, kauppakeskuksessa oli todella rauhallista iltapäivisin.

Kesällä koronatartuntojen määrä pysyi Salossa alhaisena, ja Tuomainen arvioi kesän olleen pirteämpi myös Plazassa. Todellinen loppukiri nähtiin kuitenkin aivan loppuvuonna.

– Marraskuussa kävijöitä oli 23 prosenttia ja joulukuussa 19 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kävijämäärät ovat nyt viikkotasolla paremmat kuin vuosi sitten, sanoo Tuomainen.

Juuri nyt koronatilanne näyttää taas synkältä, ja Plazassakin pohditaan parhaillaan toimintalinjaa.

– Tapahtumia on jo suunniteltu, ja tammikuulle on ajoitettu hyvinvointitapahtuma. Korona-aika on raskasta kaikille, kun pitää innostua ja jaksaa suunnitella, vaikkei tiedä voidaanko suunnitelmia toteuttaa.

Vaikka koronatilanne on latistanut tunnelmaa jo pitkään, kokonaiskuva on Salossa muuttunut positiivisemmaksi.

Kaupungin työttömyys painui viime vuonna alhaisemmalle tasolle kuin se oli ennen matkapuhelintehtaan lopettamista. Vanhalle kännykkäkampukselle noussut Valmet Automotiven akkutehdas on rekrytoinut satamäärin uusia työntekijöitä, ja monella muullakin toimialalla on hyvä vauhti päällä.

– Kyllä hyvä kehitys näkyy myös meillä, ja tällaisilla asioilla on vaikutusta uusista vuokralaisista neuvoteltaessa.

Uusia tulijoita tullaan juhlistamaan Plazassa myös alkaneena vuotena, sanoo Tuomainen. Hän ei halua vielä paljastaa nimiä, mutta lupaa ensimmäisiä uutisia nopealla aikataululla.

Uusien myymälöiden ohella kauppakeskukseen on tulossa leikkipaikka lapsille. Vanha leikkipaikka suljettiin keväällä 2020.

Uuden leikkipaikan sijaintia ei ole vielä lyöty lukkoon: se tulee johonkin tyhjillään olevista liiketiloista ja on tarvittaessa siirrettävissä. Toistaiseksi leikkipaikan suhteen odotellaan terveysturvallisia aikoja.

– Leikkipaikka tilataan ja avataan, kun kauppakeskuksen yleisiä tiloja koskevat koronarajoitukset poistuvat, sanoo Tuomainen.

Vaikka nettikaupan suosio on viime vuosina noussut ja korona on vauhdittanut ilmiötä entisestään, Tuomainen luottaa Salon keskustan ja Plazan säilyttävän vetovoimansa.

– Kaikki kauppa ei mene digiin, ja ihmisten tapaaminen tulee korostumaan koronan jälkeen. Kaupasta saa henkilökohtaista palvelua ja esimerkiksi vaatteista heti oikean koon mukaan.

Plaza lukuina