Pohjois-Korea näyttää tehneen jälleen ohjuskokeen – laukaisi etelänaapurinsa mukaan tunnistamattoman esineen merta kohti

Pohjois-Korea on laukaissut tunnistamattoman esineen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat uutistoimisto Yonhapin mukaan.

Laukaisusta raportoi myös Japanin rannikkovartiosto, jonka mukaan Pohjois-Korea laukaisi ballistista ohjusta muistuttavan kappaleen.

Yonhapin mukaan Etelä-Korean asevoimat ilmoitti laukaisusta toimittajille tekstiviestillä, muttei antanut tapahtuneesta tarkempia tietoja.

Viime viikolla Pohjois-Korea kertoi testanneensa ääntä nopeampaa ohjusta, ja muun muassa Yhdysvallat ja Japani kehottivat maanantaina maata lopettamaan epävakauttavan toiminnan alueella.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä keskustella viime viikon ohjuskokeesta suljettujen ovien takana järjestettävässä kokouksessa. Analyytikot arvioivat, että Pohjois-Korea on saattanut ajoittaa tuoreimman laukaisun turvallisuusneuvoston kokouksen yhteyteen.

– Laukaisulla on poliittisia ja sotilaallisia motiiveja, Etelä-Koreassa sijaitsevan tutkimusinstituutin tutkija Shin Beom-chul kertoo uutistoimisto AFP:lle.

– Pohjois-Korea jatkaa testejä monipuolistaakseen ydinasearsenaaliaan, mutta se ajoitti laukaisunsa YK:n turvallisuusneuvoston kokouksen päivälle maksimoidakseen sen poliittisen vaikutuksen, hän lisäsi.

Soulilaisyliopiston professori Park Won-gon puolestaan arvioi, että laukaisujen tiheys voisi viitata siihen, että Pohjois-Korea ajoittaa laukaisujaan Pekingin talviolympialaisten alle.

Pohjois-Korealta on evätty pääsy ensi kuussa järjestettäviin kisoihin sen jälkeen, kun maa jätti pandemian myöhästämät Tokion kesäolympialaiset väliin viime vuonna koronahuolien vuoksi.

STT

Kuvat: