Pohjois-Korea testasi sunnuntaina voimakkainta ohjustaan sitten vuoden 2017

Pohjois-Korea testasi sunnuntaina ohjusta, joka oli maan voimakkain testiohjus sitten vuoden 2017. Pohjois-Korea laukaisi ohjuksen jo seitsemännen kerran tämän kuun aikana.

Pohjois-Korea ei ole koskaan ennen tehnyt näin montaa ohjustestiä yhden kalenterikuukauden aikana.

Rauhanneuvottelut Yhdysvaltain kanssa ovat jumiutuneet ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on luvannut modernisoivansa maan asevoimat. Vaikka maata vastaan on asetettu kovia kansainvälisiä pakotteita, ei tämä ole estänyt Pohjois-Koreaa pullistelemasta sotilaallisesti.

Etelä-Korea sanoi sunnuntaina, että pohjoisnaapuri näyttää seuraavan samankaltaista kaavaa kuin vuonna 2017, jolloin jännitteet lähestyivät edellisen kerran murtumapistettä Korean niemimaalla.

Pohjois-Korea voikin etelänaapurinsa mukaan aloittaa kohta uudelleen ydinohjusten ja mannertenvälisten ohjusten testaamisen. Lähes viisi vuotta sitten maa asetti itselleen kiellon, joka koski edellä mainittujen asetyyppien testaamista.

– (Pohjois-Korea) on tullut lähelle kieltojulistuksen tuhoamista, Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in sanoi tiedotteessa maan kansallisen turvallisuusneuvoston hätäkokouksen jälkeen.

Testissä saattoi olla keskipitkän matkan ballistinen ohjus

Etelä-Korean asevoimat kertoi havainneensa sunnuntaina, että keskimatkan ballistinen ohjus oli ammuttu kohti Japaninmerta.

Puoli tuntia matkaa tehneen ohjuksen arvioitiin käyneen korkeimmillaan 2 000 kilometrin korkeudessa ja laskeutuneen 800 kilometrin päähän.

IISS-tutkimusinstituutin analyytikon Joseph Dempseyn mukaan arviot viittaisivat siihen, että Pohjois-Korea on testannut keskipitkän matkan ballistista ohjusta (IRBM) ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2017. Dempsey kommentoi sunnuntaista laukaisua Twitterissä.

Vuonna 2017 Hwasong-12 lensi 787 kilometrin matkan ja kävi noin 2 111 kilometrin korkeudessa.

Tuolloin analyytikot sanoivat, että ohjuksen lentorata viittasi siihen, että se olisi voinut lentää jopa 4 500 kilometriä, jos se olisi ammuttu lentoetäisyyttä priorisoiden. Ohjus olisi kantanut esimerkiksi Tyynellämerellä sijaitsevalle Guamin saarelle, joka on Yhdysvaltain hallinnassa.

Japanin hallinnon edustaja Hirokazu Matsuno sanoi sunnuntaina, että tuore ballistinen ohjus oli ollut keskipitkän tai jopa pidemmän matkan ohjus.

STT

