Pohjois-Korea vahvistaa ohjuskokeen – kertoo testanneensa jälleen ääntä nopeampaa ohjusta

Pohjois-Korea vahvistaa tehneensä tiistaina ohjuskokeen. Maa kertoo testanneensa jälleen ääntä nopeampaa ohjusta. Valtionmedia KCNA kertoi keskiviikkona, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un oli henkilökohtaisesti valvomassa tiistaista laukaisua, jonka kerrotaan olleen onnistunut. Ohjuskoe oli jo toinen viikon sisään.

Viime viikolla Pohjois-Korea sanoi testanneensa niin ikään ääntä nopeampaa ohjusta. Maan mukaan kyseessä olisi ollut hypersooninen eli vähintään viisinkertaista äänennopeutta kulkeva ohjus, mutta etelänaapuri on kyseenalaistanut väitteen.

Etelä-Korean asevoimien mukaan tiistainen ohjus sen sijaan saavutti hypersoonisen nopeuden.

KCNA:n mukaan ohjus osui tuhannen kilometrin päähän merelle merkattuun kohteeseensa.

Valtiollinen Rodong Sinmun -lehti puolestaan julkaisi verkkosivuillaan kuvia, joissa Kim seuraa laukaisua kiikarien avulla mustaan nahkatakkiin sonnustautuneena.

Lehden muissa kuvissa näkyi, kuinka ohjus lähti matkalleen aamunkoiton aikaan tulenlieskojen ja savun keskeltä. Lisäksi lehdellä oli kuvastoa, jossa Kim keskustelee univormuun pukeutuneiden virkamiesten kanssa.

Kimin läsnäolo viestii ohjuksen valmiudesta

Tiistainen ohjuskoe oli tähän mennessä jo kolmas kerta, kun Pohjois-Korea on väittänyt laukaisseensa ääntä nopeamman ohjuksen. Ensimmäisestä laukaisusta maa kertoi viime vuoden syyskuussa.

Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina ovat kertoneet testanneensa hypersoonisia ohjuksia onnistuneesti. Nykyisellään Venäjän nähdään olevan maailmanlaajuinen johtaja kyseisen ohjusteknologian osalta.

Kim on ollut vallassa noin vuosikymmenen ja tuona aikana Pohjois-Korea on ottanut harppauksia aseteknologiansa kehittämisessä, mutta joutunut pyrkimystensä vuoksi kansainvälisten pakotteiden kohteeksi.

Valtio on listannut nykyisessä viisivuotissuunnitelmassaan ääntä nopeammat ohjukset etusijalle strategisten aseiden kehittämisen osalta.

– Kim Jong-unin läsnäolo ohjuskokeessa viittaisi siihen, että hypersoonisen ohjuksen kehitys on saavuttanut tyydyttävän tason, arvioi eteläkorealaisen yliopiston Pohjois-Korean tutkimuksen professori Lim Eul-chul.

Analyytikot arvioivat, että Pohjois-Korean tuoreimman laukaisun ajankohtaan on saattanut vaikuttaa YK:n turvallisuusneuvoston maanantainen kokoontuminen. Turvallisuusneuvosto keskusteli diktatuurin edellisestä ohjuskokeesta suljetuin ovin järjestetyssä kokouksessa.

Kuusi maata, mukaan lukien Yhdysvallat ja Japani, kehottivat ennen maanantain kokousta Pohjois-Koreaa lopettamaan epävakauttavan toiminnan alueella.

Tiistaina Yhdysvallat ennätti tuomitsemaan Pohjois-Korean aamulla tekemän ohjuskokeen.

STT

