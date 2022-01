Pohjois-Korean Kim korvasi ulkopoliittisen uhon ruokahuollosta puhumisella

Pohjois-Korean on keskityttävä alkaneena vuotena maan ruokahuoltoon ja koronapandemian lyömiseen, vaati maan johtaja Kim Jong-un perinteisessä uudenvuoden viestissään.

Kim on aikaisempina vuosina usein vuoden vaihtuessa keskittynyt ulkopolitiikkaan, ja lähettänyt tulikivenkatkuisia viestejä Yhdysvalloille.

Korean työväenpuolueen keskuskomitean kokouksessa pitämässään puheessa Kim sanoi vuoden 2022 merkitsevän ”kamppailua elämästä ja kuolemasta” ja vaati nopeaa edistystä ruokahuoltoa, vaatetusta ja asumista koskevissa ongelmissa, kertoi Pohjois-Korean KCNA-uutistoimisto.

– Kim saattaa hyvinkin olla selvillä siitä, että vaativien sotilaallisten kehityssuunnitelmien tuominen esiin tilanteessa, jossa Pjongjangin ulkopuolella kärsitään ruokapulasta ja karuista oloista, ei ehkä ole hyvä idea, pohti NK News -sivuston tutkija Chad O’Carroll Twitterissä.

– Pohjois-Korea keskittyy vuonna 2022 enemmän tai vähemmän selviytymiseen eikä oikeastaan tiedä, mitä ulkopolitiikalle pitäisi tehdä, hän jatkoi.

Vaikka Kim ei suoraan maininnut Yhdysvaltoja tai tehnyt ulkopoliittisia linjauksia, hän uhosi maan jatkavan sotilaallista valmistautumista ja ”moderniin sodankäyntiin” sopivien aseiden kehittämistä.

Koronapandemia on lopettanut lähes tyystin senkin vähän ulkomaankaupan mitä Pohjois-Korealla on ollut. YK varoitti jo lokakuussa, että monet ihmiset ovat maassa nälänhädän partaalla.

STT