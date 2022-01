Salon Vilppaan miesten korisliigajoukkue pyrkii ensi maanantaina palaamaan lähes normaaliin rytmiin. Suurin osa pelaajista palasi koronaviruskaranteenin jäljiltä harjoituksiin perjantaina, ja lauantaina treeneihin liittyy mukaan lisää miehiä.

– Jos viikonlopun harjoitukset menevät sujuvasti, niin maanantaina on tarkoitus palata melko tavanomaiseen harjoitusrytmiin. Lauantaina ja sunnuntaina keskitymme vielä enemmän heittämiseen ja pienpeleihin, kertoo Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen.

Vilppaan joukkueen sisällä on ollut joulun jälkeen kaikkiaan neljä koronatartuntaa. Lähes koko joukkue oli kymmenen päivää karanteenissa, ja kaikki tekivät kotitestin ennen perjantain harjoituksia.

– Sairastuneiden kohdalla katsotaan tapauskohtaisesti se, kuinka intensiivisesti harjoittelua ensi viikon aikana toteutetaan. Tosi hyvä juttu on tietysti se, ettei kukaan sairastunut erityisen pahasti, Toiviainen valottaa.

– Karanteenin aikana jokainen on kotonaan tehnyt sen, mitä on pystynyt. Säätilat ja liukkaat tiet eivät tietysti ole hirveästi auttaneet ulkona juoksemista. Pitkältähän aika neljän seinän sisällä on varmasti monilla tuntunut, hän lisää.

Omikron-variantin myötä yksilöllinen paluu harjoitteluun omassa tahdissa on ensiarvoisen tärkeää.

– Tutkimustietoa omikronin vaikutuksista urheilemiseen ei tässä vaiheessa vielä kovin paljoa ole. Olennaisinta on, ettei sairastuneilta pelaajilta ”juoksuteta jalkoja alta”, Toiviainen huomauttaa.

Mikäli perjantaina julkistettu Korisliigan päivitetty otteluohjelma pystytään toteuttamaan suunnitellusti, palaa Vilpas parketille ryminällä. Jo pelkästään liigassa olisi tarjolla jäljellä olevat kuusi runkosarjan ottelua hieman yli kahdessa viikossa eli noin kuudessastoista vuorokaudessa 19. tammikuuta alkaen.

Runkosarja pyritään saamaan päätökseen 5. helmikuuta. Ylemmän ja alemman jatkosarjan uudeksi alkamispäiväksi on määritelty 9. helmikuuta.

Jo ennen liigaa on kuitenkin tarkoitus jatkaa pelejä ensi viikon perjantaina Suomen cupin välierässä. Mikäli Vilpas onnistuisi päihittämään Karhubasketin, olisi finaali edessä heti seuraavana päivänä.

Miltä kuulostaa cupin välierän pelaaminen viikkoa haastatteluhetken jälkeen, Sami Toiviainen?

– Siltä, että näillä näkymin meidän puolestamme ottelu pystytään pelaamaan. Sen verran meillä pitäisi joka tapauksessa olla käytettävissä pelaajia. Toki ihmettelen, jos kokoonpanoltaan täydellä joukkueella tai täydessä iskussa olevalla ryhmällä välierään pääsemme.

Joulukuun loppupuolella tapahtuneet asiat saattavat jossain määrin muuttaa myös Vilppaan pelaajatilannetta. Mahdollisen uuden ulkomaalaispelaajan tuomisessa Saloon ei tässä vaiheessa ainakaan kiirehditä.

– Tilanne on ikään kuin rauhoitettu. Viimeksi tänään aamupäivällä vastailin parille agentille, ettei meillä ole suoranainen etsintä päällä uudesta pelaajasta. Toki pidämme itsemme ajan tasalla, ettei sitten tarvitse tarpeen tullen lähteä nollasta liikkeelle, Toiviainen mainitsee.

Tässä vaiheessa täysiä arvoituksia ovat myös yleisörajoitukset tai loppukauden läpivieminen kokonaan ilman yleisöä.

– Tottakai koronarajoitukset vaikuttavat kaikkien seurojen taloustilanteeseen, ja sen vaikutukset näkyvät varmasti pitkään koko liigassa, päävalmentaja sanoo.

VILPPAAN UUSI OTTELUOHJELMA KORISLIIGASSA

Runkosarjan lopussa tiivis tahti

19.1. Seagulls (vierasottelu)

22.1. Kataja (kotiottelu)

26.1. BC Nokia (k)

30.1. Pyrintö (k)

1.2. KTP (v)

4.2. Bisons (v)