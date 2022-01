Poliiseja kohti ampuneet veljekset peruivat valituksensa hovioikeuteen – molemmat saivat käräjäoikeudesta 15 vuoden vankeustuomion muun muassa useista murhan yrityksistä

Poliiseja kohti Porvoossa ja Pirkanmaalla ampuneet veljekset ovat peruneet valituksensa hovioikeuteen, tiedottaa Helsingin hovioikeus. Myös syyttäjä on perunut valituksensa. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiot jäävät siten voimaan.

Richard ja Raymond Granholm saivat kumpikin 15 vuoden vankeustuomion muun muassa useista murhan yrityksistä.

Tuomioihin johtaneet tapahtumat alkoivat elokuisena aamuyönä Porvoon Koneistajantien teollisuusalueella vuonna 2019. Ruotsalaisveljekset houkuttelivat poliisipartion paikalle soittamalla hätäkeskukseen tekaistun syyn varjolla.

Kun poliisipartio saapui, veljeksistä vanhempi Richard Granholm uhkasi poliisimiehiä aseella. Lisäksi hän ampui pakenevia poliiseja kohti. Toiseen poliisiin osuneet laukaukset pysähtyivät luotiliiviin.

Veljekset saivat saaliikseen toisen poliisin virka-aseen ja raskaan suojaliivin. He yrittivät viedä lisää aseita poliisiautosta, mutta eivät onnistuneet.

Porvoosta veljekset lähtivät pakoon kohti Tamperetta, mistä poliisi paikansi heidät illalla. Rajun takaa-ajon aikana veljekset ampuivat poliisia kohti sekä Tampereella että myöhemmin Hämeenkyrössä.

Veljekset saatiin kiinni vasta Ikaalisissa, kun he ajoivat poliisin piikkimattoon.

Richard Nicholas Granholm, 32, tuomittiin muun muassa törkeästä ryöstöstä, 11 murhan yrityksestä, kahdesta yrityksestä törkeään pahoinpitelyyn sekä kahdeksasta vaaran aiheuttamisesta. Raymond Anthony Granholm, 27, tuomittiin muun muassa törkeästä ryöstöstä, kolmesta yrityksestä törkeään pahoinpitelyyn, yhdeksästä murhan yrityksestä sekä kahdeksasta vaaran aiheuttamisesta.

Jutun käsittelyn oli tarkoitus alkaa Helsingin hovioikeudessa ensi viikolla.

STT

Kuvat: