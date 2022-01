Presidentti Ahtisaari on toipunut koronavirustartunnasta

Presidentti Martti Ahtisaari on toipunut joulukuussa todetusta koronavirustartunnasta ja on päässyt pois sairaalahoidosta. Asiasta tiedottaa CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation. Presidentti voi tiedotteen mukaan hyvin ja jatkaa kuntoutumista.

Ahtisaarella todettiin toinen koronavirustartunta joulukuun lopulla. Hän sairasti taudin myös keväällä 2020.

Ahtisaari on 84-vuotias ja hänellä on Alzheimerin tauti. Tämän vuoksi Ahtisaari on luopunut kaikesta julkisesta toiminnasta. Asiasta kertoi presidentin kanslia syyskuussa.

Ahtisaari oli presidenttinä yhden kauden, vuosina 1994-2000, voitettuaan presidentinvaalien toisella kierroksella RKP:n Elisabeth Rehnin.

Ansioistaan Namibian, Kosovon ja Acehin rauhanteossa Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2008. Ahtisaari neuvotteli ennen Suomen presidentiksi valitsemistaan YK:n edustajana Namibian itsenäistymisestä.

Hän perusti vuonna 2000 Crisis Management Initiativen, josta on kehittynyt kansainvälisesti tunnettu rauhanvälitysjärjestö. CMI on vaihtanut nimeään ja on tätä nykyä siis CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation.

Ahtisaari luopui vuonna 2017 CMI:n hallituksen puheenjohtajuudesta, jolloin tehtävä siirtyi Alexander Stubbille.

STT

Kuvat: