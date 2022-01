Presidentti Biden aikoo lähettää pienen joukon yhdysvaltalaissotilaita Itä-Eurooppaan

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo lähettää pienen määrän yhdysvaltalaissotilaita Itä-Eurooppaan sotilasliitto Naton läsnäolon vahvistamiseksi. Bidenin mukaan joukkoja on lähdössä Itä-Eurooppaan ja Nato-maihin.

Biden kertoi joukkojen lähettämisen tapahtuvan lähiaikoina muttei antanut aikeillensa tarkkaa päivämäärää. Joukkojen tarkka määrä jäi niin ikään epäselväksi.

Yhdysvallat kertoi aiemmin viikolla asettaneensa 8 500 sotilasta valmiuteen Nato-joukkojen mahdollisen avustamisen varalle.

Maalla on jo kymmeniä tuhansia sotilaita pääosin läntisessä Euroopassa, mutta Yhdysvaltain puolustusministeriö on keskustellut pienen joukon lähettämisestä Itä-Eurooppaan.

Biden kertoi torstaina Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa on mahdollinen. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt hyökkäysaikeet, vaikka maa on siirtänyt joukkojaan Ukrainan rajan läheisyyteen.

Ukraina ei ole Naton jäsenmaa, mutta Valkoinen talo pelkää tilanteen läikkyvän myös Natoon kuuluviin naapurimaihin, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

”Kustannukset hyökkäyksestä olisivat kauhistuttavia”

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin ja maan asevoimien komentaja Mark Milley korostivat perjantaina, ettei Yhdysvalloilla ole aikomusta lähettää yhdysvaltalaisia joukkoja puolustamaan Ukrainaa, mutta se tulee jatkossakin tukemaan Ukrainan armeijaa aseilla ja muilla materiaaleilla.

Miesten mukaan Yhdysvallat on kuitenkin valmis lähettämään joukkoja vahvistamaan ja suojelemaan sellaisia Naton liittolaisia Itä-Euroopassa, jotka ovat uhattuina, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

Venäjän arvioidaan koonneen Ukrainan rajan läheisyyteen yli 100 000 sotilasta, ja se vaatii länsimailta takuita muun muassa siitä, ettei Ukrainasta tulisi ikinä Nato-jäsentä.

Biden varoitti viime viikolla lehdistötilaisuudessa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan johtaisi kuitenkin päinvastaiseen lopputulokseen kuin mitä Venäjä on kertonut haluavansa. Hänen mukaansa joukkojen määrää muun muassa Nato-maissa Puolassa ja Romaniassa lisättäisiin tällaisessa tilanteessa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö vuorostaan arvioi, että tuhot ja inhimilliset kustannukset venäläisten joukkojen täysmittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan olisivat ”kauhistuttavia”. Ministeriön mukaan diplomaattinen ratkaisu sodan välttämiseksi on kuitenkin yhä mahdollinen.

Johnsonin määrä keskustella Putinin kanssa viikonloppuna

Britannian pääministeri Boris Johnson aikoo keskustella Ukrainan tilanteesta Putinin kanssa ja kehottaa tätä lopettamaan jännitteiden kärjistämisen.

Pääministerin kanslian edustajan mukaan Johnson aikoo kehottaa Venäjää ottamaan askeleen taaksepäin ja turvautumaan diplomatiaan. Edustajan mukaan Johnson haluaa vauhdittaa diplomaattisia pyrkimyksiä ja lisätä pelotteita, jotta verenvuodatusta voitaisiin välttää Itä-Euroopassa.

Johnsonin on määrä puhua Putinin kanssa vielä tällä viikolla, mutta hänen edustajansa ei kertonut, minä päivänä tämän on määrä tapahtua.

Britannia kuuluu YK:n turvallisuusneuvostoon, joka järjestää maanantaina julkisen kokouksen Ukrainan tilanteesta.

Johnson varoitti aiemmin tällä viikolla, että Venäjällä voisivat olla edessä kovemmat pakotteet kuin koskaan ennen, jos maa päättää hyökätä Ukrainaan.

Britannia kaavailee uusia pakotteita

Britannian ulkoministeriön odotetaan maanantaina ilmoittavan parlamentissa Venäjän vastaisten pakotteiden kiristämisestä. Pakotteiden on määrä kohdistua Venäjän strategisiin ja taloudellisiin intresseihin.

Konservatiivipuolueen parlamentaarikko Tom Tugendhatin mukaan Britannian tulee estää Venäjää hyödyntämästä Lontoon Cityn finanssipalveluita, jos hyökkäys Ukrainaan halutaan estää, kertoo City A.M. -talouslehti.

Tugendhatin mukaan pääministeri Johnsonin pitäisi estää Putinin oligarkkien mahdollisuudet pestä rahojaan Lontoossa. Tämänkaltaiset kovat pakotteet ovat Tugendhatin mielestä ainoa tapa estää Venäjää hyökkäämästä uudelleen Ukrainaan.

Konservatiivi kommentoi rahanpesua perjantaina samaiseen lehteen kirjoittamassaan tekstissä, jossa hän arvioi Venäjältä Lontooseen tulevan likaisen rahan uhkaavan myös kansallista turvallisuutta Britanniassa.

– Tileille ja kiinteistöihin piilotettua rahaa käytetään Britannian ja britannialaisten turvallisuuden horjuttamiseksi, brittiparlamentin alahuoneen ulkoasioiden valiokunnan puheenjohtajanakin toimiva Tugendhat kirjoitti.

https://www.cityam.com/tugendhat-uk-must-block-russian-access-to-the-city-to-help-stop-ukraine-war/

https://www.cityam.com/as-moscow-muscles-in-on-ukraine-russian-money-poisons-our-shores/

STT

Kuvat: