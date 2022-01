Presidentti Biden arvioi, että Putin yrittää Ukrainan valtausta – tiedotustilaisuudessa nousi esiin myös Suomi

Ensimmäisen virkavuotensa kunniaksi pitämänsä puheen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden sai vastata useampaan toimittajien esittämään Ukrainan tilannetta ja Venäjää koskevaan kysymykseen.

Etenkin tiedotustilaisuuden alkupuolella Biden vastasi Ukrainaa koskeviin kysymyksiin hyvin varovaisesti. Videokuvan perusteella näytti siltä, että Biden varmisti välillä edessään olevista papereista, miten muotoilla vastauksensa.

Vaikka Biden sanoi, ettei hän usko Venäjän presidentin Vladimir Putinin vieläkään haluavan tilanteen kärjistyvän täysimittaiseksi sodaksi, arveli Biden Putinin kuitenkin tulevan testaamaan länttä ja sotilasliitto Natoa ”niin voimakkaasti kuin voi”.

Bidenin mukaan hinta tästä tulisi olemaan niin vakava, että Putin todennäköisesti katuisi toimiaan. Pidettyään vastauksessaan tauon Biden jatkoi pohtimalla, miten edes muotoilla sanansa julkisella areenalla.

– Hän yrittää löytää paikkaansa Kiinan ja lännen välissä, Biden totesi ja lisäsi, ettei hän ole laisinkaan varma siitä, että Putinilla itselläänkään on varmuutta aikeistaan.

Biden lisäsi veikkaavansa, että Putin ”tulee menemään sisään” ja yrittämään Ukrainan valtaamista. Hän ilmaisi myös, että Putin on tilanteessa, jossa tämän täytyy tehdä jotain.

– Minun ei varmaankaan pitäisi jatkaa, mutta… uskon, että se satuttaisi häntä pahasti.

Biden nosti esiin myös Suomen

Tiedotustilaisuuden loppupuolella Biden vastasi uutistoimisto AFP:n kysymykseen Ukrainan tilanteesta varsin pitkästi ja sanoi olevansa huolissaan siitä, miten helposti tilanne Ukrainassa voisi riistäytyä käsistä.

– Toivon, että Vladimir Putin ymmärtää, miten lähellä täysimittaista ydinsotaa ollaan. Hän ei ole kovin hyvässä asemassa hallitsemaan maailmaa.

Presidentti Biden sanoi, että suunnitelmissa on yhä aiemmin kerrotun mukaisesti kokous Putinin kanssa.

Kysyttäessä mahdollisista sanktioista Venäjää vastaan Biden vastasi, että toteutuessaan ne olisivat ”ennennäkemättömät” ja hinta Ukrainan valtaamisesta olisi Venäjälle kova. Biden ei kuitenkaan yhdessäkään vastauksessaan tarkentanut, mitä mahdolliset pakotteet Venäjää vastaan voisivat tarkoittaa.

On tärkeää, että kaikki Nato-maat ovat samalla linjalla, presidentti painotti ja lisäsi, että pakotteista olisi haittaa myös Yhdysvalloille. Kylmä sota olisi Bidenin arvion mukaan kuitenkin viimeinen asia, jota Putinkaan haluaa.

Biden sanoi myös puhuneensa Ukrainan tilanteesta Suomen pääministerin kanssa. Mitä ilmeisimmin Biden kuitenkin tarkoitti presidenttiä. Sekä Valkoinen talo että Suomessa presidentin kanslia ovat kertoneet Bidenin ja presidentti Sauli Niinistön keskustelleen tiistaina puhelimessa.

– Viimeinen asia, jota Venäjä kaipaa, on Suomen päätös muuttaa statustaan. He eivät ole sanoneet tekevänsä niin, mutta he käyvät keskustelua siitä, mitä on tosiasiassa meneillään ja miten röyhkeästi Venäjä toimii, Biden sanoi viitaten Nato-jäsenyyteen.

Kysyttäessä kuinka yhtenäisiä länsimaat ovat Venäjän vastaisista toimista, presidentti Biden vastasi, että pienempi tunkeutuminen Ukrainaan voisi johtaa kiistelyyn siitä, mitä tehdä. Tiedotustilaisuuden jälkeen Valkoinen talo tarkensi presidentin sanomisia lyhyesti painottaen, että Venäjän mahdollisiin hyökkäystoimiin vastattaisiin Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten toimesta ”päättäväisesti, vastavuoroisesti ja yhtenäisesti”.

”Covid-19 ei häiritse päivittäistä elämäämme”

Heti puheensa aluksi Biden myönsi, että hänen ensimmäinen virkavuotensa presidenttinä on ollut täynnä haasteita. Näitä ovat muun muassa ennätyskorkealle karannut inflaatio sekä koronatestauksen laahaaminen. Bidenin mukaan vuosi on kuitenkin sisältänyt myös merkittäviä onnistumisia.

Puheessaan presidentti muistutti, että rokotteen saaneiden amerikkalaisten määrä on 210 miljoonaa, mutta testaukseen on presidentin mukaan kiinnitettävä nyt aiempaa enemmän huomiota.

– Olemme siirtymässä kohti aikaa, jossa covid-19 ei häiritse päivittäistä elämäämme, presidentti Biden sanoi, mutta ei antanut aikataulua sille, milloin luvassa olisi koronarokote alle 5-vuotiaille lapsille.

Ennakkoarvioiden mukaisesti sisäpolitiikan osalta koronaviruksen lisäksi toimittajia kiinnosti muun muassa Yhdysvaltain taloustilanne sekä äänestysoikeudet.

Bidenin mukaan hän ei tavoittele kuuta taivaalta yrittäessään puskea läpi niin kutsuttua Build Back Better -lakipakettiaan sekä äänestysoikeuksien parantamiseen keskittyvää lakipakettiaan.

– Tehdäkseni tästä maasta paremman minun pitää onnistua saamaan republikaaniystäväni mukaan, Biden lausui.

Presidentin iltayhdeltätoista Suomen aikaan alkanut puhe kesti noin 15 minuuttia, minkä jälkeen Biden ryhtyi vastaamaan toimittajien kysymyksiin. Kuluvan vuoden ensimmäinen tiedotustilaisuus kesti yli puolitoista tuntia.

Presidentti Biden on saanut osakseen kritiikkiä ensimmäisen virkavuotensa aikana vähäisiksi jääneistä tiedotustilaisuuksista sekä haastatteluista, sillä Bidenin molemmat edeltäjät peittoavat hänet American Presidency -tutkimusprojektin mukaan selvästi järjestettyjen tiedotustilaisuuksien ja haastatteluiden lukumäärässä. Bidenin hallinto on puolustanut presidenttiä ja sanonut, että tämä on antanut toimittajille mahdollisuuden esittää kysymyksiä lukuisissa epävirallisissa tilanteissa.

Kirsti Karttunen

STT

