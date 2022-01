Presidentti Macron peräänkuuluttaa uusia raameja Euroopan turvallisuudelle ja vakaudelle

Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa uudet raamit Euroopan turvallisuudelle ja vakaudelle. Euroopan parlamentin edessä puhunut Macron korostaa, että mantereen turvallisuus vaatii strategista uudelleen ajattelua sekä uudelleen varustautumista.

– Meidän on rakennettava se (malli) meidän eurooppalaisten kesken, jaettava se liittolaisillemme sotilasliitto Natossa ja sitten esitettävä neuvotteluja varten Venäjälle, Macron sanoi.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan niin kutsuttua strategista kompassia, jonka on tarkoitus määrittää suuntaa EU-maiden turvallisuusyhteistyön kehittämiselle.

Turvallisuus ja puolustus ovat merkittäviä teemoja Ranskan EU-puheenjohtajakaudella, jonka tavoitteita Macron tänään esitteli EU-parlamentille.

Macron haluaa nostaa Euroopan ääntä

Kiristyneet jännitteet olivat merkittävässä roolissa Macronin puheessa. Hän korosti kuitenkin tuttuun tapaansa vuoropuhelun tärkeyttä Venäjän kanssa.

– Tarvitsemme tätä dialogia. Meidän eurooppalaisten on asetettava omat vaatimuksemme ja pidettävä huolta siitä, että niitä kunnioitetaan, Macron sanoi.

Macronin mukaan EU:ssa pitää puuttua päättäväisesti häirintään, manipulaatioon ja yrityksiin horjuttaa yhteiskunnan vakautta.

Ratkaisun etsimistä Ukrainan konfliktiin tulisi Macronin mukaan jatkaa niin kutsutussa Normandia-kokoonpanossa. Siihen kuuluvat Ranska, Saksa, Ukraina ja Venäjä.

Macron kertoi aikovansa pitää myös huolen siitä, että Euroopan yhtenäinen ääni kuuluu kansainvälisessä keskustelussa turvallisuuspolitiikasta.

Euroopan unionin on pelätty jäävän sivuun ajankohtaisessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, jossa näkyvissä rooleissa neuvotteluissa ovat olleet Yhdysvallat, Venäjä ja sotilasliitto Nato.

Toisaalta huolta on hälventänyt se, että Yhdysvaltojen on kerrottu pitäneen eurooppalaiset kumppaninsa hyvin ajan tasalla.

Puolan ja Unkarin oikeusvaltiokuulemisia jatketaan

Macronin nosti puheessaan vahvasti esiin oikeusvaltiokysymykset ja tarpeen oikeusvaltion puolustamiselle. Oikeusvaltiolla tarkoitetaan yksinkertaistetusti sitä, että valtion toiminta on sidottu oikeuteen. Silloin julkisen vallan käyttö perustuu lakiin ja kaikkia kohdellaan oikeuden edessä tasapuolisesti.

EU:n sisällä oikeusvaltiohuolia on kohdistunut erityisesti Puolaan ja Unkariin. Macron ei aluksi maininnut maakaksikkoa puheessaan, mutta palasi teemaan myöhemmin, kun vastasi europarlamentaarikkojen esittämiin kommentteihin.

Macron kertoi, että Ranskan puheenjohtajakaudella jatketaan niin sanottua artikla 7:n mukaista menettelyä Puolan ja Unkarin suhteen. Puolan kuuleminen on helmikuussa ja Unkarin maaliskuussa.

Kurinpitomenettely voi periaatteessa johtaa äänioikeuden menettämiseen, mutta näin tuskin koskaan tapahtuu, koska sanktioista pitäisi päättää kyseinen jäsenmaa pois lukien yksimielisesti. Puola ja Unkari tukisivat todennäköisesti toisiaan ja estäisivät näin sanktiopäätöksen.

Ponnisteluja tarvitaan

Oikeusvaltion loppu merkitsisi Macronin mukaan takapakkia historiassa ja paluuta autoritaarisiin hallintoihin.

Macron myönsi, että EU:n oikeusvaltiotoimet etenevät toisinaan hitaasti, mutta korosti, että ponnisteluja on jatkettava.

– Vastaus oikeusvaltio-ongelmiin ei ole Euroopan vetäytyminen tai sen hyväksyminen, että jotkut maat voisivat jättää yhteisömme siksi, etteivät ne kunnioita yhteisiä sääntöjä, Macron sanoi.

Aborttioikeus perusoikeuskirjaan

Macron haluaisi myös päivittää Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja lisätä siihen selkeämmin maininnat ympäristönsuojelusta sekä oikeudesta aborttiin.

Abortin laillisuus nousi valokeilaan eilen, kun EU-parlamentin puhemieheksi nousi maltalainen Roberta Metsola.

Valinnan jälkeen Metsolalta tivattiin useaan kertaan hänen kantaansa aborttioikeuteen, sillä Maltalla abortti on laiton ja Metsola on aiemmin äänestänyt vastaan, kun parlamentti päätti aborttioikeutta puolustavasta lausunnosta.

Metsola selitti mennyttä äänestyspäätöstään Maltan kansallisella kannalla ja korosti edustavansa jatkossa parlamentin yhteisiä kantoja.

Parlamentti puolustaa vahvasti aborttioikeutta.

