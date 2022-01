Presidentti Niinistö uudenvuodenpuheessaan: Nyt kysytään sitkeyttä sitkeyden perään

Presidentti Sauli Niinistö korosti uudenvuodenpuheessaan, että suurvaltojen etupiirit eivät kuulu 2020-luvulle.

Niinistö viittasi puheessaan Venäjän joulukuussa Yhdysvalloille ja sotilasliitto Natolle esittämiin vaatimuksiin, ettei Nato enää laajene itään. Hänen mukaansa Venäjän ukaasit ovat ristiriidassa Euroopan turvallisuusjärjestyksen kanssa.

– Etupiirit eivät kuulu 2020-luvulle. Kaikkien valtioiden täysivaltainen tasa-arvoisuus on keskeinen perusperiaate, jota kaikkien tulee kunnioittaa, Niinistö painotti.

Niinistön mukaan konflikti Ukrainan rajoilla on syvenemisen partaalla ja Euroopan turvallisuuden kannalta tunnelmat ovat kiristyneet. Hänen mukaansa kylmän sodan jälkeinen aika on ohi ja uuden aikakauden tunnusmerkit ovat vasta hahmottumassa.

– Viime kädessä maltti, vastuullisuus ja dialogi ovat ainoat tiet eteenpäin. Aseellisella voimalla tai muulla väkivallalla uhkaamisella ei ole mahdollista rakentaa kestävää tulevaisuutta, Niinistö sanoi.

”EU ei voi vain olla kuulolla”

Niinistö toivoi EU:lta aktiivisempaa roolia vallitsevassa kansainvälisessä tilanteessa. Niinistön mukaan EU ei voi olla vain kuulolla, kun sen jäsenmaiden – Suomi ja Ruotsi mukaan luettuna – suvereniteettia on unionin ulkopuolelta kyseenalaistettu.

– Tämä tekee EU:sta asianosaisen. EU ei saa tyytyä vain tekniseen pakotekoordinaattorin rooliin, Niinistö painotti.

Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä puhuessaan Niinistö pysytteli tutuksi tulleella linjallaan.

– Suomen liikkumatilaan ja valinnanmahdollisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä, jos niin itse päätämme. Naton asia on niin sanottu avoimien ovien politiikka, jonka jatkuminen on Suomelle toistuvasti julkisestikin vahvistettu, Niinistö sanoi.

”Sitkeyttä sitkeyden perään”

Kansainvälisen poliittisen tilanteen ohella toinen suuri teema Niinistön puheessa oli koronapandemia. Niinistö patisti suomalaisia sitkeyteen suhtautumisessaan pandemiaan.

Niinistö sanoi uudenvuodenpuheessaan ymmärtävänsä kansalaisten turhautumisen jatkuviin takaiskuihin koronan vastaisessa kamppailussa, kun kaksi rokotusta ja koronapassi eivät olekaan tuoneet mukanaan toivottua vapaamman olemisen aikaa.

– Virus ei kuitenkaan väsymyksestämme tai tunteistamme välitä. Nyt kysytään sitkeyttä sitkeyden perään, Niinistö painotti.

Presidentti ilmaisi huolensa koronapandemian aiheuttamista erimielisyyksistä, jotka ovat alkaneet näyttäytyä eripuraisuutena ja pahan tahdon levittämisenä.

Niinistö muistutti, että keväällä 2020 virus näyttäytyi yhteisenä vihollisena, jota yhdessä torjuttiin. Suomessa nähtiin tuolloin toisten ihmisten auttamista, huolenpitoa ja hyvää tahtoa, mutta nyt ilmapiiri on toisenlainen.

– Yhdistävästä tekijästä, terveytemme suojaamisesta, ei soisi tulevan riidan lähdettä, Niinistö korosti.

Tuomas Savonen

STT

Kuvat: