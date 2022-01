Presidentti Niinistö saksalaislehdelle: Suomeen ei kohdistu erityistä uhkaa

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä mitään erityistä uhkaa. Saksalaisen Die Zeit -lehden haastattelussa Niinistö toistaa viestinsä, jonka mukaan Suomen mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä on kansallisen itsemääräämisoikeutemme ytimessä.

– Venäjän viime joulukuiset vaatimukset torjua kategorisesti kaikki tulevat liittymiset Natoon kyseenalaisti tämän suvereniteetin, Niinistö sanoo.

Hän toteaa ulkoministeri Sergei Lavrovin peruuneen myöhemmin tämän rajoituksen Suomen ja Ruotsin osalta.

Niinistön mukaan Venäjän Yhdysvalloille ja Natolle suuntaamat vaatimukset koskevat osaltaan myös EU:ta, jonka jäsenmaiden pitäisi sopia yhteisestä linjasta ja puhua sitten yhdellä äänellä.

Venäjän vaatimukset Naton laajentumisen lopettamisesta sekä joukkojen ja aseiden vetämisestä pois itäisistä jäsenmaista menevät Niinistön mukaan pidemmälle kuin mikään mistä on viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana puhuttu.

– Ilmeisesti kyse on valtavan puskurivyöhykkeen luomisesta Venäjän ympärille, Niinistö arvioi.

Niinistön mukaan läntisten demokratioiden ongelmana on ollut vaikeus panna tarvittaessa kova kovaa vastaan. Sellaista asennetta kuitenkin tarvitaan maailmassa, jossa voima ja häikäilemättömyys vallitsevat.

– Sillä, joka haluaa tulla kuulluksi, täytyy olla voimaa, Niinistö tiivistää.

Presidentin mukaan Euroopalla on paitsi merkittävää taloudellista valtaa myös yhteensä yli kahdetkymmenet asevoimat ja huomattavat yhteenlasketut puolustusmenot.

– Meillä on mahdollisuus esiintyä voimakkaasti, mutta käytämmekö sitä? Niinistö kysyy.

https://www.zeit.de/2022/04/sauli-niinistoe-finnland-europaeische-union/komplettansicht

Niilo Simojoki

STT

