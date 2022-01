Prinssi Andrew’ta seksuaalisesta hyväksikäytöstä syyttävän Giuffren sovitteluratkaisu Epsteinin kanssa julki

Edesmenneen liikemiehen Jeffrey Epsteinin ja prinssi Andrew’ta seksuaalisesta hyväksikäytöstä syyttävän Virginia Giuffren välinen sopimus julkaistiin maanantai-iltana Suomen aikaa.

Vuonna 2009 allekirjoitetun sovitteluratkaisun mukaan Epstein maksoi Giuffrelle puoli miljoonaa dollaria eli yli 440 000 euroa korvauksia. Sovittelun ehtoihin kuuluu, ettei Giuffre haasta oikeuteen ketään Epsteiniin liittyvää henkilöä, jota olisi voitu kuvailla ”mahdolliseksi vastaajaksi”.

Prinssi Andrew’n asianajajat toivovat nyt julki tulleen sopimuksen aiheuttavan syytteiden hylkäämisen oikeudessa. Sovitteluratkaisu julkaistiin ennen tapauksen tiistaista oikeuskäsittelyä.

Giuffre haastoi prinssi Andrew’n oikeuteen viime vuoden elokuussa.

Prinssi Andrew kiistänyt syytteet alaikäisen seksiin pakottamisesta

Asianomistajan, nykyisin 38-vuotiaan Virginia Giuffren mukaan edesmennyt seksuaalirikollinen ja liikemies Jeffrey Epstein oli säännöllisesti käyttänyt häntä hyväkseen. Giuffren mukaan Epstein, prinssi Andrew ja seurapiirijulkimo Ghislaine Maxwell pakottivat hänet alaikäisenä seksiin prinssi Andrew’n kanssa.

61-vuotias prinssi Andrew on kiistänyt syytteet. Hän on kuningatar Elisabetin toinen poika. Vuonna 2019 hän luopui kuninkaallisista velvollisuuksista hänen ja Epsteinin ystävyyden takia.

Epstein kuoli vankisellissään New Yorkissa vuonna 2019, kun hän odotti oikeudenkäyntinsä alkamista. 66-vuotiaan Epsteinin kuolemaa pidetään itsemurhana. Häntä epäiltiin alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksikaupasta.

Epsteinin entinen tyttöystävä Maxwell todettiin joulukuun lopulla syylliseksi useista seksuaalirikoksista, mukaan lukien alaikäisen ihmiskaupasta seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa. Maxwellia odottaa todennäköisimmin koko hänen loppuelämänsä kestävä vankeustuomio.

https://www.courtlistener.com/docket/60119368/32/1/giuffre-v-prince-andrew/

STT

Kuvat: