Pron ja Paltan ilmailualan työriitaa koskeva sovittelu keskeytettiin maanantai-iltana

Ammattiliitto Pron ja Palvelualojen työnantajat Paltan välistä ilmailualan työriitaa koskeva sovittelu keskeytettiin maanantai-iltana. Pron mukaan sovitteluun osallistuneiden tahojen näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että sovittelu keskeytettiin.

Pro aloitti maanantaiaamuna lakon neljässä ilmailualan yrityksessä.

Työriita johtuu Pron pyrkimyksestä saada järjestöön kuuluvalle Ilmailutekniikan ammattiyhdistykselle ITA:lle oikeus solmia oma työehtosopimus. ITA on irtautunut Ilmailualan unionista IAU:sta, jolla on työehtosopimus Paltan kanssa. Pron mukaan sekä Palta että IAU vastustavat ITAn oikeutta solmia oma työehtosopimus.

Pro pitää ikävänä, että työehtosopimuskentässä on toimijoita, jotka eivät kunnioita työtekijöiden järjestäytymis- ja sopimusvapautta.

Paltan mukaan kyseessä on työntekijäjärjestöjen keskinäinen riita, jossa Pro pyrkii mukaan neuvottelupöytään, jossa se ei ole sopimusosapuolena.

Pron mukaan lakko alkoi Helsinki-Vantaan lentokentän neljässä yrityksessä maanantaiaamuna kello 6. Lakossa on noin 400 työntekijää, jotka Pron mukaan työskentelevät seuraavissa yrityksissä: Finnair Technical Services, Ga Telesis, TCR ja Hub Logistics.

