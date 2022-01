Putinin mukaan länsi sivuuttaa Venäjän turvallisuushuolet

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mielestä länsi on jättänyt huomiotta Venäjän turvallisuushuolet. Hän kommentoi asiaa puhelinkeskustelussa, jonka kävi perjantaina Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa Ukrainan tilanteesta.

Maiden johtajat ovat kuitenkin yksimielisiä tarpeesta estää konfliktin leviäminen Ukrainassa, Macronin avustaja ilmoitti. Avustajan mukaan Putin sanoi, ettei hänellä ole suunnitelmia hyökätä Ukrainaan, ja ilmaisi halukkuutensa jatkaa keskustelua Ranskan ja sen liittolaisten kanssa.

Venäjä oli vaatinut länneltä kirjallisia vastauksia niin sanottuihin turvallisuushuoliinsa, joihin kuului muun muassa Naton laajenemisen estäminen. Yhdysvallat ja Nato vastasivat Venäjälle tällä viikolla ja ilmoittivat, ettei Nato luovu avointen ovien politiikastaan.

– Se on nyt Putinista kiinni, haluaako hän konfrontaatiota vai konsultaatiota. Me olemme valmiita konsultoimaan, mutta se vaatii, että toinenkin osallistuu, Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian sanoi radiossa perjantaina.

STT

Kuvat: